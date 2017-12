Die Mannschaft entschied sich, dem Risiko durch Schnee und Eisglätte zu verunfallen,

während der Hin- u. Rückfahrt nach Knetzgau ( ca. 140 km ), nicht auszusetzen.

Alle Spieler waren einstimmig der Meinung, das ihr Hobby es nicht rechtfertigt, sich

in Gefahr zu begeben, und gaben kampflos alle 8 Punkte an Knetzgau ab.

Durch diesen Umstand fielen die Schachfreunde BK von Platz 2 in der Tabelle Kreisliga

Haßberge / Rhön auf Platz 5.