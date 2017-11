Der Kegelverein Cob.-Land sucht in drei Altersklassen 2017 ihre Meister

Coburg-Land-Jugend-Einzel-Meisterschaften in Gestungshausen am 15.11.2017

Austragungsort: Gestungshausen-Kegelhalle - Aufsicht: ÜL-Kegeln Otto Popp

Einteilung, Startzeit: Bitte 30 Minuten vor Start melden !

C-Jugend (8-10 Jahre)Startzeit: 16.30 Uhr

Leni Knauer, Lenny Roth, Ben, Luis Stephan

B-Jugend (10-14 Jahre) Startzeit: 17.15 Uhr

Lisa Bayer, Alina Hartan und Bianca Stark A-Jugend/w (14-18 Jahre)

18.00 Uhr

Colin Carl, Benno Langbein, Gianluca Hartan, Felix Kieser

A-Jugend (14-18 Jahre) Startzeit: 19.00 Uhr

Andre Carl, Joshua Pohl, Simon Faulhaber



Siegerehrung an der Jugend-Weihnachtsfeier im Dezember 2017



Alle Teilnehmer sind automatisch für die Kreismeisterschaft in Coburg am 25/26. November 2017 qualifiziert, außer die U10 die leider kein Startrecht im Kreis hat.

Allen Gut Holz und viel Erfolg