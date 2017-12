vor 7 Stunden

Der Duft von Glühwein und Waffeln

Der Duft von Glühwein, Waffeln und glitzernden Lichtern lockte wieder viele Besucher am 3. Advent in die Ortsmitte von Ahorn. Denn auch in diesem Jahr hat die Gemeinde traditionell zur Dorfweihnacht rund um das Rathaus eingeladen...