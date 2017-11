Mit dem letzten Spiel in der Hinrunde gegen den SKC Großheirath 3, konnten die Schützen ein wahres Feuerwerk entzünden. Mit neuem Mannschaftsrekord 2144 Kegel gewannen die Schützen recht deutlich mit 5:1 .



Neu im Team war Christoph Riesel (515 Kegel) , er bekam es mit dem besten Spieler der Großheirather Stephan (573 Kegel) Hümmer zu tun. Hümmer legte los wie die Feuerwehr und zog schnell mit Kegel in Front und auch den nötigen Satzpunkt. Christoph Riesel hingegen spielte sein Spiel überlegt und lies sein können immer wieder aufblitzen. Letzt endlich hatte er mit 1:3 Satzpunkten den ersten Mannschaftspunkt abgegeben.



Christian Kalb (492 Kegel) konnte gegen seinen Kontrahent Markus Engelke (466 Kegel) seinen Mannschaftspunkt erspielen , beide holten sich jeweils ihre Satzpunkte, in den ersten beiden Durchgängen. Den letzten Durchgang spielten beide eine 111 Runde und der Satzpunkt wurde geteilt, somit holte Christian den Mannschaftspunkt mit 2,5:1,5 .



Andreas Kleiber (553 Kegel) machte kurzen Prozess mit seinen noch unerfahren Marcus Fischer (434 Kegel) , Kleiber nahm seinen Gegner 99 Kegel ab und holte seine 4 Satzpunkte mit 4:0.



Markus Interwies (582 Kegel) stellte seine persönliche Bestleistung an diesen Tag Mittwochabend auf . Steffen Fischer (446 Kegel) hatte auch hier das Nachsehen. Ebenso mit 4:0 Satzpunkte hatte Markus seinen Mannschaftspunkt mit einer 177 Runde Perfekt gemacht !



Ein deutlicher Sieg im Derby mit 5:1 und 2144:1919 Kegel ,bedeuten neuen

Mannschaft´s und Ligarekord .

Aktuell sind die Creidlitzer Schützenkegler nach Abschluss der der Hinrunde ungeschlagen auf Platz 1. mit 4 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten GUT Holz Michelau.