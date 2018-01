Am 13.12.2017 durften wir, die Chemiekurse der elften Jahrgangsstufe, durch einen Experimentalvortrag von Dr. Christian Ehli der FAU Erlangen in die Welt der Farbstoffe eintauchen. Im Rahmen der Aktion „Chemistry on tour“ der Uni Erlangen kam die Universität Erlangen zu uns ans Franz-Ludwig-Gymnasium.

Nachdem wir einen Einblick in die verschiedenen Studiengänge in den Fächern Chemie und Pharmazie erhalten hatten, begann das „Duell der Vanillepuddingpulver“. Es trat Dr. Oetker gegen RUF an. Während zwei Schüler den Versuch vorbereiten durften, erklärte Dr. Ehli uns die chemischen Hintergründe des Experiments. Das Pulver wurde hinsichtlich unterschiedlicher Farbstoffe untersucht. Nachdem es in Wasser gelöst und anschließend filtriert worden war, wurde ein klarer Unterschied in der Farbe des Filtrats deutlich. Denn das Pulver der Marke Dr. Oetker enthält den stark gelben Naturfarbstoff Karotin, wohingegen RUF den nur leicht gelben Lebensmittelfarbstoff Riboflavin verwendet.

Es folgten weitere alltagsbezogene Experimente, wie beispielsweise die Funktionsweise eines Tintenkillers. Es wurde darauf geachtet Stoffe zu verwenden, die auch im Supermarkt erhältlich sind, damit man die Versuche auch zuhause nachmachen kann.

Die zwei Stunden vergingen aufgrund der witzigen und unterhaltsamen Vortragsweise wie im Flug. Bei vielen Experimenten durften wir selber Hand anlegen und die Versuche vorführen. Zudem war es eine gute Möglichkeit den bereits behandelten Stoff zu festigen und in der Praxis anzuwenden.



Ralf Schmitt & Lena Obelt (beide Q 11)