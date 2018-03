Als ich mich bei www.bahn.de erkundigte, wie ich am besten mit dem Bus von Haßfurt nach Hofheim zu meiner Schwiegermutter kommen kann, fiel ich fast vom Stuhl. Laut Anzeige bei www.bahn.de soll die einfache Fahrt für eine Person 25 Euro kosten. Nein, danke. Ich habe meine Schwiegermutter angerufen, die holt mich jetzt mit ihrem Auto ab. Was haben sich die Bahn, der Landkreis und der Verkehrsverbund eigentlich bei dieser unverschämt hohen Preiserhöchung gedacht, will ich wissen? Es sind doch nur 16 Kilometer. So greift man in die Taschen von uns Bürgern.