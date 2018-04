Würde man die Bevölkerung fragen, ob die Sparkasse Ostunterfranken neu gegründet werden soll, käme wahrscheinlich ein klares Ja dabei heraus. Das ist zwar erst einmal eine Annahme, aber schaut man nach Landsberg am Lech, wo ebenfalls Widerstand gegen eine Sparkassenfusion an Fahrt gewinnt, dann zeichnet sich dort ein deutlicher Trend gegen die Fusion ab.Laut Münchner Merkur vom 30.03.2018 hat nämlich auf einer Bürgerversammlung der Stadt Landsberg die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen mit 38:7 Stimmen gegen die Fusion gestimmt.Zudem ist bemerkenswert: Die südbayerischen Sparkassenträger bemühen sich im Gegensatz zum Landkreis Hassberge um deutlich mehr Objektivität bezüglich der ins Visier genommenen Fusion und bestellten mehrere unabhängige Gutachten.So forderten die Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und die Stadt Dachau bei jeweils verschiedenen Wirtschaftsprüfern Expertisen zu den Folgen der möglichen Sparkassenfusion an.An der Begründung der Dachauer sollten sich die Kommunalpolitiker im Landkreis Hassberge ein Beispiel nehmen: „Im Stadtrat säßen nur wenige Politiker, die betriebswirtschaftliche Experten seien“. Wer zählt eigentlich im Kreistag Hassberge zu den betriebswirtschaftlichen Experten?Noch eine andere Frage: Gibt es nach der Fusion Vorteile für die Kunden? Wohl kaum. Der Kunde muss weiterhin seine Gebühren bezahlen und bei dem schon ausgedünnten Filialnetz mit den schmalen Öffnungszeiten die Bankgeschäfte nach wie vor online tätigen.