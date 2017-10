Bayerischer Bauernverband: Festvortrag des Bezirkspräsidenten; Kreiserntedankfest Zapfendorf

Rede von BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif

zum Kreiserntedankfest in Zapfendorf am 17.9.2017



- Es gilt das gesprochene Wort -



- Ich begrüße ganz herzlich alle, die mit uns heute das Erntedankfest feiern.

- Ihr Kreisobmann hat ja alle Ehrengäste bereits erwähnt, deshalb gilt mein gesammelter Gruß an alle, die heute dazu beitragen, ein fröhliches Fest zu bestreiten, natürlich unserer stv. Kreisbäuerin Marion Link mit ihrer Bauernverbandsfamilie und den Vertretern von Leader.

- Meine Sehr geehrten Damen und Herren



- Der Erntedank hat in unserer heutigen modernen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verloren.



- Im Zeitalter von Hightech und Globalisierung, in dem alles als möglich und machbar gilt, wird der Erntedank kaum noch als Fest wahr genommen.



- Das hängt sicher auch damit zusammen, dass das Angebot an Lebensmitteln scheinbar unerschöpflich ist.





- Die Milch fließt endlos aus dem Tetrapack; Gemüse, Fleisch und Eier sind in den Kühltheken und Regalen in riesiger Auswahl immer und scheinbar unbegrenzt verfügbar, Brot, Semmeln und Brezen werden im Sekundentakt „frisch“ gebacken und warten auf die Käufer.



- Doch für uns bäuerliche Familien und für einen großen Teil der ländlichen Bevölkerung ist Erntedank nach wie vor ein zentrales Ereignis im Jahreslauf.



- Es bietet uns in einer immer schnelllebiger werdenden Zeit Gelegenheit, bewusst innezuhalten, auf das Arbeitsjahr zurückzublicken und Dank zu sagen.



- Dass wir uns beim Erntedank auch vor Augen führen, dass vieles, aber nicht alles vom eigenen Können und Wissen abhängt – auch das tut uns gut.



- Das gilt insbesondere nach dem zurückliegenden Jahresverlauf.





- Die Wetterextreme 2017 werden sich in das Gedächtnis unserer Bauernfamilien einprägen.



- Der trockene und nicht allzu starke Winter mit immer wieder leichter Schneeauflage hat zu guten Beständen der Herbstsaat geführt.



- Dann folgten in weiten Teilen Deutschlands Trockenheit und gute Aussaatbedingungen für die Sommerungen..



- Wechselfröste und Spätfröste machten den Obstbauern aber auch dem Raps zu schaffen. In den Obstlagen im südlichen Oberfranken kam es zu teilweise sehr großen Ausfällen bei Kirschen und Apfelbäumen.



- Danach kam günstiges Wetter gut für unsere Feldfutter aber auch Getreidebestände vor allem für unsere Waldbestände die ein feuchtes Jahr dringend gebraucht haben.



- Wir haben zum Beginn der Ernte schon um Badewetter gebetet.



- Das kam dann leider nicht und die Anzahl der Mähdrescher hat für die wenigen Sonnenstunden nicht gereicht. Die Qualität sehr vieler Getreidepartien endete im Futtertrog.



- Ernte heißt auch immer Arbeit beinahe rund um die Uhr, Fahrverkehr und manchmal verschmutzte Straßen.



- An dieser Stelle sage ich ein „Dankeschön“ an die Bevölkerung, an die Verkehrsteilnehmer für ihre Geduld und ihr Verständnis haben.



- An dieser Stelle muss man aber auch alle Bürger die sich manchmal in ihrer Ruhe gestört fühlen daran erinnern, das eine optimal eingebrachte Ernte nicht nur für das Betriebsergebnis des Bauern gut ist, sondern in erster Linie eine Voraussetzung für beste Nahrungsmittel und gute Futtermittel für die Milch und Fleischproduktion darstellt, die jeder Bürger dieses Landes notwendiger braucht als Urlaub, Freizeit und ein tolles Auto.



- Glauben Sie mir, Landwirte sitzen an Sonn und Feiertagen auch lieber am Balkon oder fahren mit ihren Lieben ins Grüne. Leider ruft so mancher genervte Mitbürger aber sofort die Polizei oder zeigt einem den bekannten Vogel, wenn die Ernte im eigenen Land nicht nach ihren Vorstellungen in festen Bürozeiten eingebracht und am besten unbemerkt von Statten geht.

- Wer im Schlaraffenland lebt sollte auch akzeptieren, das moderne Landwirtschaft weder ein Streichelzoo ist, noch mit dem Ochsenkarren unterwegs ist









- Zum Erntedank will ich auch dar erinnern, dass es vor allem Bauern sind auf der Welt, die an Armut und Hunger leiden – weil ihnen Eigentum, Infrastruktur, hochwertiges Saatgut, Zugang zu Krediten und zu Bildung durch die dortigen Regierungen verwehrt werden.



- Die Entwicklungspolitik muss dies endlich ins Zentrum ihrer Arbeit stellen.



- Denn es ist doch offenkundig:



- Fleiß und Motivation der Bäuerinnen und Bauern in Not leidenden Entwicklungsländern reichen allein nicht aus.



- Diese Bauern brauchen wie wir, Freiheit, Bildung und faire Banken und nicht Kriege, Despoten, Alleinherrscher oder verbohrte Kommunisten an der Spitze.



- Nicht europäische Agrarpolitik oder nachwachsende Rohstoffe, sondern Waffen, mit Füßen getretene Menschenrechte und Überbevölkerung führen zu Hunger.





- Würden überall in der Welt die Landwirtschaft und die ländlichen Räume im Einklang mit den Geboten der Nachhaltigkeit gefördert werden wie bei uns in Deutschland und Europa – die Welt wäre eine andere!







- Hunger kennen die allermeisten Deutschen nur noch wenn sie bewusst abnehmen wollen, denn durch die Leistung unser Bauern und Lebensmittelverarbeiter leben wir eigentlich im Schlaraffenland.



- Unsere Lebenserwartung ist nicht nur wegen der besseren medizinischen Versorgung immer weiter am steigen, sondern auch deswegen weil in unserem Land reichlich und vor allem Lebensmittel in höchster Qualität allzeit verfügbar sind.



- Wir haben zugleich die weltweit höchsten Standards in der Bewirtschaftung, Lebensmittelsicherheit und Tierhaltung.



- Dank politischen Rahmenbedingungen erhalten unsere Bauernfamilien auch einen Ausgleich für den Erhalt unserer einzigartigen bäuerlichen Kulturlandschaften – auch hier im Landkreis Bamberg. Dies kann und darf nicht in Frage gestellt werden.



- In diesem Monat werden am 24. September wieder politische Weichen gestellt, die großen Einfluss darauf haben, unter welchen Vorzeichen unsere Bauern in Zukunft – nach der Wahl – wirtschaften können.



- Doch als Bauernverband ist es unser Job, aktiv in der Diskussion über das Heute und auch das Morgen sowie Übermorgen dabei zu sein.



- Es geht dabei um viel, denn allein die EU-Direktzahlungen machen im Schnitt 40 Prozent der landwirtschaftlichen Einkommen aus, und sie stabilisieren die Familienbetriebe besonders in Krisenjahren.



- Denken Sie dabei an die Milchpreise und Schweinepreise der letzten Jahre oder nach der vierten Weltrekordernte beim Getreide die immer noch am Boden liegenden Erzeugerpreise



- Auch die Änderung der benachteiligten Gebiete macht uns Sorgen und ganz Oberfranken ist zur Zeit in dieser Gebietskulisse



- Auch der Brexit wird sicherlich nicht ohne Auswirkungen bleiben.





- Unser Job im BBV ist es, genauer bei den Überlegungen von Agrarkommissar Phil Hogan hinzuschauen. Das Pflanzenschutzverbot bei Eiweißpflanzen im Greening beweist das.



- Europäische Pläne aber auch Grün-Rote Ideologien, noch mehr Auflagen an die Direktzahlungen zu binden, rüttelt nicht nur am Fundament unserer bewährten Umweltprogramme, z. B. KULAP, sondern würde für unsere Bauern zusätzliche Kosten bedeuten und eine weitere Fußfessel im Wettbewerb sein.



- Dagegen vermisse ich die angekündigten Vereinfachungen bei den bestehenden Vorschriften wie Cross Compliance!



- Frau Hendricks versucht lieber mit überzogenen Tierschutzbestimmungen, absolut falschen Behauptungen über das Grundwasser und einer in der letzten Sekunde noch verhinderten Plakataktion die Bäuerinnen und Bauern in Misskredit zu bringen.



- Ich finde es wichtig, auch kleinere, mittlere und Nebenerwerbsbetriebe in der Agrarpolitik zu berücksichtigen.



- Der Bauernverband hat hier einiges auch für diese Betriebe in der Politik erreicht (Agrardiesel, steuerliche Vereinfachungsregeln, Freibeträge, Hofübergabe, Förderung der ersten Hektare usw.).



- Die Landkreise Oberfrankens liegen ja mit einem Nebenerwerbsanteil von zum Teil über 80 Prozent weit über dem Bayern-Schnitt von gut 50 Prozent.



- Für die weitere Diskussion fordere ich die EU-Kommission auf, endlich anzuerkennen, dass Deutschland den anderen Mitgliedsstaaten in der Umsetzung der letzten Agrarreform

rund 10 Jahre voraus ist. Auch das Kontrollsystem hat sicherlich Vorbildcharakter. Ob in Ost- und Südeuropa genauso scharf kontrolliert wird stelle ich als Frage mal in den Raum.



- Dennoch dürfen wir uns keine Illusionen machen, denn es gibt zahlreiche Begehrlichkeiten, die Agrargelder in andere Sektoren umzulenken.



- Hier müssen wir durch unsere Öffentlichkeitsarbeit noch viel dazu beitragen, dass die Landwirtschaft keine „Branche der Vergangenheit“ ist, sondern Lösungen für große Zukunftsthemen wie Ernährung, Energie, Klimaschutz oder Kulturlandschaftserhalt bereithält.



- Die Politik darf nicht außer acht lassen, dass die Landwirtschaft mit vor- und nachgelagertem Bereich jeden 7. Arbeitsplatz in Bayern und auch in Ihrem Landkreis schafft, und dass das Agribusiness in Bayern gut dreimal mehr Arbeitsplätze stellt als die bayerischen Autobauer samt Zulieferindustrie.



- Wenn allerdings die Verbändeplattform, sogenannte NGO`s(z. B. AbL, BUND, Misereor) aber auch die eine oder andere bekannte Partei fordern, nach einer Übergangsphase die heutigen Direktzahlungen komplett abzuschaffen, heißt das nichts anderes, als dass die bäuerlichen Betriebe ihre öffentlichen Leistungen künftig zum Nulltarif erbringen sollen.



- Und wenn dieselben Verbände 7%, oder besser noch mehr, für ökologische Vorrangflächen fordern, zweifele ich an der Intelligenz dieser Menschen, denn auch auf diesen Flächen wird heute Nahrung angebaut. Hungernde Menschen sollten die eigentlichen Ankläger für Luxusumweltschützer und Sofaaktivisten sein, die knappes fruchtbares Ackerland immer mehr als ihre Spielwiese ansehen.

- Ideologen, die uns erklären wollen wie Landwirtschaft geht, führen dazu, das wir in Zukunft wieder um die Ernte bangen müssen und weniger Erntedank feiern können.



- Wenn die Bürger auch künftig sichere heimische Lebensmittel, einen Beitrag zur Energieversorgung und eine schöne, flächendeckende Kulturlandschaft haben wollen, brauchen unsere Bauern auch in Zukunft eine starke, europäische Agrarpolitik auf einem soliden finanziellen Fundament.



- Dazu eine Deutsche und Bayerische solide, verlässliche und nachhaltige Agrarpolitik, die nicht von Wählerstimmen träumt, sondern Rahmenbedingungen für die Ernährung unseres Volkes schafft.





- Land- und Forstwirtschaft sind die einzigen Branchen, die mit ihren Betrieben einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.



- Denn die Land- und Forstwirtschaft binden durch ihre Produktion klimaschädliches CO² und produzieren Sauerstoff.



- Zuckerrüben, Waldbäume und Mais setzen gewaltige Mengen an Sauerstoff frei, den unsere ach so sauberen Transportmittel wie Auto, Bus und Bahn oder hochgelobte Kraftwerke egal ob mit Öl oder Gas betrieben wieder vernichten.



- Übrigens verstehe ich auch die Hetze auf unsere Rinderhaltung und den Aufruf zum Fleischverzicht wegen Klimaschädigung nicht.



- Der Veggieday den die Grünen gefordert haben war schnell wieder vom Tisch. Was ich essen möchte lass ich mir nicht von einer Partei vorschreiben.



- Auch Horrormeldungen über die angeblich so schlechten Bedingungen in unseren Ställen weise ich schärfstens zurück. Bilder die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, oft auch durch Stalleinbrüche gemacht werden sind zu verurteilen. Wenn hier schwarze Schafe erwischt werden dann sollte sofort eine Anzeige erfolgen um den Tieren zu helfen. Sehr viele dieser Bilder sind aber Monate und Jahre alt und werden erst dann herausgezogen wenn man wieder Spenden braucht.



- Und übrigens, von wenigen schwarzen Schafen auf alle Bauern zu schließen ist unredlich und beleidigend. Würden wir morgen eine Kontrolle bei allen Hunde- Katzen- Hamster und Kanarienvogelbesitzern durchführen gäbe es sicher einige die unangenehm auffallen würden, niemand würde deswegen aber alle Haustierbesitzer über einen Kamm scheren.



- Nur gut gehaltene Tiere bringen Leistung und das lernen Landwirte schon in ihrer Berufsausbildung.



- Wer soll denn , wenn nicht die Kuh, Milch für Joghurt, Trinkmilch und Käse und nebenbei hochwertiges Hackfleisch und Steaks produzieren. Das alles aus den Wiesen die wir nicht umbrechen dürfen und nur von dieser Kuh am allerbesten verwertet werden.



- Franken würde ohne unsere Rinder sein Gesicht negativ verändern, von den Almen und dem Grünlandgürtel in Bayern würde nur noch Urwald übrig bleiben.



- Genau von dieser Kulturlandschaft lebt auch der Tourismus.



- Ich persönlich habe auch keine Lust mich wieder vor Bären und Wölfen auf Bäume flüchten zu müssen, oder in von Biebern überschwemmten Bachlandschaften und Dörfern mit Gummistiefeln bewegen zu müssen. Auch von Kormoranen lehrgefischte Karpfenteiche und Bachläufe sind wenig erholsam.



- Menschen, besonders Familien verbringen die wertvollste Zeit des Jahres, ihren Urlaub deswegen bei uns weil es sicher ist, landschaftlich reizvoll und kulinarisch nicht zu überbieten ist.



- Städte sind austauschbar, Regionen wie das Bamberger Land aber nicht- und das wurde durch die Bauern geschaffen.







- Wie sich Klimaschutz und Markt im Sinne der Nachhaltigkeit miteinander verbinden lassen, machen uns die Waldbauern vor.



 Wer in Nationalparken oder still gelegten Wäldern Holz verrotten läßt, versündigt sich ebenfalls an der hungernden Menschheit.

 Das Verbot der Nutzung von Bau- oder Brennholz in solchen Gebieten zwingt die Märkte sich anderweitig zu bedienen. So mancher Stamm in den Tropen würde vielleicht heute noch stehen.



- Meine Botschaft ist: Schützen durch Nützen!



- Die großen Zukunftsfragen, vor denen wir stehen – Ernährungssicherung, Energieversorgung, Klimaschutz – sind nur mit einer präsenten und starken Landwirtschaft zu stemmen.



- Als Bauernverband sind wir im Interesse unserer Bauernfamilien bei vielen Themen gefordert und sind auf allen Ebenen dabei, ob in Brüssel, Berlin oder Bayern, ob im Kreis- oder im Ortsverband.



- Wenn ich dann von Umfragen höre, denen zufolge die Landwirte nach den Ärzten und Lehrern das dritthöchste Ansehen in der Bevölkerung genießen, dann freut mich das besonders, dann macht uns Bauern dies Mut für die Zukunft.



- Auf dieses Vertrauen wollen wir weiter aufbauen und weiterhin eine Bereicherung für den Ländlichen Raum und die Gesellschaft sein.



- In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute ein reiches und gesegnetes Erntedankfest – genießen wir, was uns von oben geschenkt wurde.



- Unseren Landwirten wünsche ich viel Glück in den Stall und auch eine unfallfreie Arbeit auf ihren Feldern und in den Wäldern.





- Allen Mitveranstaltern einen herzlichen Dank



- Ihnen allen einen schönen Festtag im Landkreis Bamberg



- Herzlichen Dank