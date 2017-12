Kurz vor dem Weihnachtsfest dürfen sich vierundzwanzig Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Zapfendorf und der Löschgruppe Reuthlos über die „Bayerische Ehrenamtskarte in Gold“ freuen.



Die Bayerische Ehrenamtskarte drückt die Wertschätzung für den täglichen Einsatz im Ehrenamt aus, der besonders anerkannt und belohnt werden soll. Zum Beispiel durch:

• Attraktive Preisnachlässe von großen Marken und Herstellern

• Vergünstigungen z.B. bei Eintrittspreisen staatlicher Einrichtungen wie

Museen, Burgen, Schlösser und der Seeschifffahrt

• Vergünstigungen beim Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen (z.B.

Theater, Freizeitpark)

• Rabatte und Nachlässe bei kommunalen Anbietern und Einrichtungen wie z.B.

Schwimmbäder, Apotheken, Friseure, etc.

• Überregionale Verlosungen zur Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen

(z.B. Preisverleihungen, Neujahrsempfänge, Ehrenamtskongress)



Die Kriterien für die „Goldene Bayerische Ehrenamtskarte“ bei Feuerwehrleuten sind:



o Aktives Mitglied einer Feuerwehr

o Ehrenzeichen für 25- bzw. 40-jährige Dienstzeit



„Bayerische Ehrenamtskarte“ wird vom Landratsamt Bamberg ausgegeben. Die „Goldene“ ist gültig auf Lebenszeit des Inhabers. Ferner gibt es die „Bayerische Ehrenamtskarte in Blau“, die zeitlich beschränkt ist. Näheres kann im Internet unter „www.ehrenamtskarte.bayern.de“ eingesehen werden.



Als aktiver Feuerwehrmann und Ehrenamtskartenbeauftragter bei der Freiwilligen Feuerwehr Zapfendorf bin ich der Meinung, dass sich auch eine Gemeinde aktiv um ihre Ehrenamtlichen bemühen muss, und nicht wie in Zapfendorf beim Ortskulturring geschehen, diese vor Gericht zerrt.

Die Ehrenamtskarte ist für alle Ehrenamtlichen da, die gewisse Bedingungen erfüllen, also nicht nur für die Feuerwehren.



Deshalb mein Aufruf an alle Ehrenamtlichen: „Geht die Sache aktiv an und holt euch, was euch zusteht.“



Franz Spindler, Löschmeister FF Zapfendorf