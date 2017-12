Über 2 Milliarden Menschen weltweit bekennen sich zum Christentum. Was für ein Mensch war aber Jesus Christus, nach dem das Christentum benannt wurde? Worum dreht sich das Evangelium – die gute Botschaft – die er lehrte? Und von welcher Bedeutung ist die Lehre Jesu für Gläubige heute? Die Antworten auf diese und andere Fragen werden ab dieser Woche jeden Freitag in den Gottesdiensten von Jehovas Zeugen behandelt. Gesprächsbasis ist das von Jehovas Zeugen kürzlich veröffentlichte 320-seitige Buch "Jesus - der Weg, die Wahrheit, das Leben". In dem Buch wurden die Ereignisse aus den vier Evangelien zusammengeführt und anhand des Kontextes und der Ergebnisse archäologischer Forschungen in eine möglichst chronologische Reihenfolge gebracht. Es kann kostenfrei aus dem Internet unter www.jw.org (Direktlink: Buch ) heruntergeladen werden oder ist auch in gedruckter Form bei Jehovas Zeugen erhältlich.Florian Jacob, einer der leitenden Prediger der Kronacher Ortsgemeinde, hebt den praktischen Wert dieser Besprechungen hervor: „Als Christen möchten wir dem Beispiel Jesu so gut wie möglich folgen, auch wenn das im Alltag nicht immer einfach ist. Doch die Mühe lohnt sich: Das Zusammenleben verbessert sich und man wird ausgeglichener und kommt seinem Schöpfer näher. Genau dazu motiviert der Lesestoff. Wir sind gespannt, was jeder für sein persönliches Leben aus der Gruppendiskussion mit nach Hause nehmen kann.“Matthias Kurfels, Pressesprecher der Kronacher Zeugen, ergänzt: "Mit diesem Buch gehen wir auf eine spannende Zeitreise mit dem Ziel, Jesus Christus, die Zentralfigur des christlichen Glaubens, besser kennenzulernen. Wir wollen in die Geschehnisse rund um Jesu Lehren und Wirken eintauchen, wie sie von den vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes dokumentiert wurden. Jeder schrieb die Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel und mit einer anderen Zielsetzung auf, sodass sich die Berichte ergänzen und sich am Ende ein zutreffendes Bild von den Worten und Taten Jesu ergibt."Die Bibelgespräche in der Region finden immer freitags im Rahmen des Gottesdienstes statt, der von 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Am Flügelbahnhof 54, Kronach, abgehalten wird. Jeder Besucher ist herzlich willkommen, der Eintritt ist frei, und es gibt keine Spendensammlungen. Weitere Informationen findet man unter [url=www.jw.org]www.jw.org[/url], der offiziellen Homepage von Jehovas Zeugen.