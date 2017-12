Über 2 Milliarden Menschen weltweit bekennen sich zum Christentum. Was für ein Mensch war aber Jesus Christus, nach dem das Christentum benannt wurde? Worum dreht sich das Evangelium – die gute Botschaft – die er lehrte? Und von welcher Bedeutung ist die Lehre Jesu für Gläubige heute? Die Antworten auf diese und andere Fragen werden ab dieser Woche jeden Dienstag in den Gottesdiensten von Jehovas Zeugen behandelt. Diese Woche beginnen Jehovas Zeugen damit, das 320-seitige Buchin ihren Zusammenkünften gemeinsam zu besprechen. In dem Buch wurden die Ereignisse aus den vier Evangelien zusammengeführt und anhand des Kontextes und der Ergebnisse archäologischer Forschungen in eine möglichst chronologische Reihenfolge gebracht. Das hilft dabei, den Bericht noch lebendiger zu machen, sich in die Zeit hineinzuversetzen und Zusammenhänge besser zu verstehen. Es kann kostenfrei aus dem Internet unter www.jw.org heruntergeladen werden oder ist auch in gedruckter Form bei Jehovas Zeugen erhältlich.Peter Mayer, einer der Prediger der Ortsgemeinde von Jehovas Zeugen erläutert: "Mit diesem Buch gehen wir auf eine spannende Zeitreise mit dem Ziel, Jesus Christus, die Zentralfigur des christlichen Glaubens, besser kennenzulernen. Wir wollen in die Geschehnisse rund um Jesu Lehren und Wirken eintauchen, wie sie von den vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes dokumentiert wurden. Jeder schrieb die Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel und mit einer anderen Zielsetzung auf, sodass sich die Berichte ergänzen und sich am Ende ein zutreffendes Bild von den Worten und Taten Jesu ergibt."Die Bibelgespräche in Lichtenfels finden immer freitags im Rahmen des Gottesdienstes statt, der von 19:00 bis 20:45 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Seeleinstr. 39 (Zufahrt Pilgerweg) abgehalten wird. Jeder Besucher ist herzlich willkommen, der Eintritt ist frei, und es gibt keine Spendensammlungen.