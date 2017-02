Sportschießen Bayernliga Nord/Ost - Sassanfahrter Luftgewehrschützen vorzeitig Bayernligameister

Der 6.Wettkampftag in Hassenberg brachte die Meisterschaftsentscheidung: die Sassanfahrter konnten mit einem Sieg und einer Niederlage den 6 Punkte Vorsprung verteidigen und sind bei den zwei ausstehenden Wettkämpfen am Finaltag in Coburg nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Dabei profitierten sie von den Niederlagen ihrer Verfolger Luckenpaint und Holzhammer. Die 2.Mannschaft des Bundesligavizemeisters SG Saltendorf eroberte den 2.Tabellenplatz. Die Meisterschaft entschied sich in den ersten beiden Wettkämpfen des Tages.

Das Hofer Team traf zunächst im Spitzenduell auf den Tabellenzweiten SG Luckenpaint. Während die Sassanfahrter konzentriert und ruhig den Wettkampf angingen, war die Anspannung und Nervosität beim Gegner zum Greifen spürbar. Sassanfahrts Nummer Eins Sebastian Drawert hatte es mit der Auswahlschützin Maria Weitzenbeck zu tun. Sebastian schoß schneller und versuchte Maria unter Druck zu setzen. Das gelang. Als der jungen Dame eine 94 er Serie unterlief, konterte Sebastian mit einer 100 er Serie. Das war der Sieg – er gewann mit tollen 396 zu 389 Ringen. Stephanie Friedel startete mit 97 und 100 in den ersten Serien und brachte damit Marion Dummer sofort in die Zwickmühle. Die haderte schnell ob der vielen geschossenen 9 er, die ihr nicht halfen mit Stephanie mitzuhalten. So mußte sie resignierend klar mit 384 zu 393 Ringen den Punkt abgeben. Christian Holland mühte sich zunächst in den ersten beiden Serien auf Augenhöhe mit Christina Dörrich. Aber mit einer 100 er Serie knackte er deren Widerstand und er gewann 389 zu 385. Zwischenstand also 3 : 0 für Sassanfahrt. So war es für Lena Friedel nun einfach, die übernervöse Sybille Neumeyer in Schach zu halten. Diese fand einfach keinen Rhythmus und gab enttäuscht den Kampf mit 387 zu 382 verloren. Nun lag es an Julia Lochau den Wettkampf vielleicht mit 5 : 0 zu gewinnen. Aber mit den letzten 3 Schüssen verlor sie an Boden und Katrin Bindorfer gewann knapp mit 385 zu 383 Ringen. So gewann Sassanfahrt den Spitzenkampf mit 4 : 1. Als sich im nächsten Duell der Tabellendritte Holzhammer mit 1 : 4 eine Niederlage gegen die SG Saltendorf erlaubte, war Sassanfahrt uneinholbar an der Tabellenspitze und damit vorzeitig Meister. Eine kleine Feier stand dann in der Mittagspause an. Im dritten Wettkampf des Tages maßen sich dann die beiden Verlierer des Vormittags Lucken-paint und Holzhammer. Holzhammer gewann knapp mit 3 : 2. Mit den Gedanken, die Meisterschaft schon in der Tasche zu haben, ging das Hofer Team in den letzten Wettkampf des Tages gegen die SG Saltendorf. Die Reserve des deutschen Vizemeisters ist nach dem Bundesligafinale in bestechender Form. Voller Selbsbewußtsein gingen die Schützen in den Stand. Bis auf Lena Friedel und deren Gegner Bastian Birkeseer auf Position 4 gab es nun auf allen Positionen einen spannenden Vergleich. Mit den letzten Serien fielen die Entscheidungen. Sebastian gewann mit 392 zu 388 gegen Florian Neumann, Stephanie verlor mit 387 zu 389 gegen Stefan Aichinger, Christian gab ganz knapp mit 388 zu 389 den Punkt an Andreas Preis ab und Julia verlor mit 382 zu 383 gegen Michael Stahl. Nur Lena kam nicht in ihren Rhythmus und mußte sich klar mit 380 zu 389 geschlagen geben. Der Endstand mit 4 : 1 für Saltendorf konnte aber die Meisterschaftslaune der Sassanfahrter nicht trüben