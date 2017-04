Museumsbahn startet am 30 April und 1. Mai mit Volldampf in die Saison 2017

Museumszüge der Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. laden bis Mitte Oktober an allen Sonn- und Feiertagen nach festem Fahrplan zur Mitfahrt ein





Mit Volldampf startet die Museumsbahn im Wiesenttal in die neue Saison. Gleich an den beiden ersten Betriebstagen des Jahres, am 30. April sowie am 1. Mai, ist der Dampfzug jeweils um 10 Uhr und um 14 Uhr von Ebermannstadt nach Behringersmühle unterwegs. Der letzte Zug des Tages um 16 Uhr wird dann von einer historischen Diesellok bespannt.



Bis Mitte Oktober fahren die Museumszüge auf der landschaftlich reizvollen Strecke nach festem Fahrplan an allen Sonn- und Feiertagen. Die Fahrt mit der Museumsbahn ist insbesondere für Familien mit Kindern ein nicht nur erlebnisreiches, sondern auch- und familienfreundliches Angebot. Denn Kinder unter 6 Jahren fahren weiterhin kostenfrei. Das gilt auch für jedes Kind bis 14 Jahren, das mit einem Erwachsenen auf dessen Fahrkarte gratis mitfahren kann.



In der Winterpause waren die Aktiven der Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. (DFS) nicht untätig. Mit Unterstützung einer Gleisbaufirma und einer Förderung durch die Oberfrankenstiftung wurden auf knapp 700 Meter Länge zwischen Streitberg und Muggendorf die letzten Streckenabschnitte von Holz- auf Stahlschwellen umgebaut. Damit sind auch die Stellen, an denen die Museumszüge in der zurückliegenden Zeit nur mit 10 km/h fahren konnte, Geschichte. Wichtiger als die Geschwindigkeit ist für die Dampfbahner aber, dass damit die Substanz der Infrastruktur wieder auf Vordermann gebracht werden konnte.



Das heißt freilich nicht, dass es in den kommenden Jahren an der Strecke nichts zu tun gäbe. Im Gegenteil. Die Brücken der Museumsbahn erfordern ebenso ständige Aufmerksamkeit wie Durchlässe, Weichen und die Sicherungstechnik. Die DFS ist deshalb froh, dass seit Februar 2017 der vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege angeregte und geförderte Fachbericht zur Denkmalwürdigkeit der 16 km langen Strecke vorliegt. Er kommt zu folgendem Ergebnis:



„An dieser Bahnstrecke ist nicht nur die Summe der erhaltenen historischen Elemente besonders, auch die Berücksichtigung der umliegenden Landschaft bei Streckenführung und Ausführung der Kunst- und Hochbauten prägt vor allem den letzten Streckenabschnitt zwischen Gößweinstein und Behringersmühle. Hierfür waren, ähnlich wie bei der Trassenwahl im Allgemeinen, die landschaftliche Schönheit und der bereits bestehende Fremdenverkehr ausschlaggebend. Gleichzeitig fanden an anderer Stelle allerdings auch groß angelegte landschaftliche Eingriffe statt, um die Landschaft der Bahn anzupassen. Wenn auch heute nur schwer an der Strecke ablesbar, verbirgt sich hier dennoch ein hoher Zeugniswert bezüglich des Umgangs mit der Landschaft im historischen Eisenbahnbau.



Die Gesamtheit aller zeittypischen, historischen Elemente, deren Betrieb, landschaftliche Einbettung und Auswirkung sowie die von Anfang beachtete Bedeutung des Tourismus in der Fränkischen Schweiz machen diese Nebenbahn zwischen Ebermannstadt und Behringersmühle zu einer denkmalwürdigen Strecke.”

Kernstück des Fachberichtes stellt die Inventarisation der zahlreichen Elemente dieser Eisenbahnkulturlandschaft dar. Alle erhobenen Objekte wurden systematisch kartiert, fotografiert, beschrieben sowie denkmalfachlich bewertet und in einem Katalog der Kulturlandschaftselemente zusammengefasst. Damit besteht eine gute Grundlage für die gegenwärtig erfolgende Bewertung durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.



Ziel ist es, im Ergebnis einer Aufnahme von Kunst- und Hochbauten der Strecke in die Denkmalliste, künftig eine Förderung aus dem Bereich der Denkmalpflege zu ermöglichen. Vor allem aber geht es darum, die Strecke in ihrer Sachgesamtheit zu erhalten. Dies entspricht auch dem Leitbild, das sich die DFS bereits vor einiger Zeit gegeben hat. Während sich auf regulär betriebenen Eisenbahnstrecken das Umfeld wie Bahnsteige, Bahnsteigbeleuchtung, Stellwerks- und Signaltechnik gegenüber der Zeit vor 40 Jahren fundamental geändert hat, bietet sich auf einer reinen Museumsbahn die seltene Chance, auch das eisenbahnspezifische Umfeld weitgehend im historischen Zustand zu bewahren. Dies gilt es zu nutzen und den Fahrgästen damit eine Zeitreise zu ermöglichen.



Zu dieser Zeitreise gehören natürlich auch die historischen Fahrzeuge. Auch an ihnen wurde in der Winterpause intensiv gearbeitet, um in alter Frische in die neue Saison starten zu können. Zwei mal monatlich bietet die DFS auch sonntags um 13 Uhr Lokschuppen-Führungen an, die auch einen Einblick in die aufwändige Unterhaltung der Schienen-Oldtimer ermöglichen. Und wer selbst mit Hand anlegen will, ist stets samstags ab 10 Uhr in Ebermannstadt willkommen.