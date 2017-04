Mit 10 kg Gummibärchen im Gepäck nach Indien – Ein Gastbeitrag

Um nicht für allzu große Verwirrung zu sorgen, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Teresa und ich durfte meine beste Freundin Lydia im Februar besuchen. In diesem Gastbeitrag auf Annas und Lydias Blog, berichte ich von meinen Erfahrungen, die ich auf meiner Reise durch Indien gemacht hab. Viel Spaß beim Lesen!



Wenn mich heute jemand fragt, wie es denn in Indien war, antworte ich immer mit: „Du steigst ins Flugzeug und landest in einer ganz anderen Welt!“ Ja, Deutschland und Indien könnten nicht unterschiedlicher sein. Schon im Flugzeug nach Mumbai klärte mich meine indische Sitznachbarin über die Eigenschaften Indiens auf. Indien ist so vielfältig, jeder Bundesstaat hat wsaseine eigene Sprache, Kultur und Küche. Wie Europa in einem Land, sagte sie. In Indien brauche man nicht viel reisen, um Neues zu entdecken. Noch neugieriger auf Indien fieberte ich meiner Landung entgegen. Es war meine erste Reise nach Asien und somit auch das erste Mal Indien für mich. Eigentlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine wirkliche Vorstellung, was mich erwartete. Klar hatte ich so einige klischeehafte Bilder von Indien im Kopf, aber ich war offen, mich auf das Land und die Leute einzulassen. Und das war eine sehr gute Entscheidung!



In Mumbai gelandet fand ich mich ohne Probleme am Flughafen zurecht. Auch mein Backpacker Rucksack mit meinen 10kg deutschen Süßigkeiten, die ich vor allem für die Kinder in der Grundschule mitgebracht hatte, kam an. Als ich raus an die „frische“ Luft kam der erste „Schock“. Es war warm. Sehr warm. Aber vielleicht hatte ich diesen Eindruck auch nur, da ich direkt aus dem deutschen Winter kam. Nachdem ich ungefähr 30mal gefragt wurde, ob ich ein Taxi bräuchte, fand ich meine äußerst netten Freunde (Lydia und Stefan), die mich vom Flughafen abholten. Dort bekam ich auch das erste Mal mit, dass das Handeln das A und O in Indien ist. Sonst bezahlt man nämlich viel zu viel und wird ordentlich übers Ohr gehauen. Denn durch die weiße Hautfarbe wird man sofort für einen unwissenden Touristen gehalten. Aber nicht mit uns! :D Meine erfahrenen Begleiter handelten einen guten Preis für das Taxi aus und wir fuhren los.



Es folgte der zweite kleine Schock. Der Straßenverkehr. Oder wie ich es nennen würde: das Straßenchaos :D ! Die Fahrweise der Inder läuft nämlich prinzipiell ganz nach dem Motto „Ich fahr wann und wie ich will!“. Das Überraschende dabei ist jedoch, dass trotzdem alles reibungslos klappt und man am Ende doch irgendwie sicher an sein Ziel kommt. Das ist auch so eine Sache, die ich gelernt hab: mach dir nicht zu viele Gedanken, es funktioniert alles irgendwie! Denn auch wenn es in Indien oft so scheint, als ob es keine Struktur geben würde, steckt doch ein System dahinter, das für Nicht-Inder vielleicht eher weniger zu erkennen ist.