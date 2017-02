Kameraden- und Soldatenverein Amlingstadt/Roßdorf: Nur 2,55 Euro fehlten zum Tausender

Der Kameraden- und Soldatenverein Amlingstadt/Roßdorf hatte am 04.02.2017 zur Jahreshauptversammlung nach Roßdorf am Forst in die Brauerei Sauer eingeladen.



Nach Begrüßung der Mitglieder, im Besonderen des stellvertretenden Präsidenten Josef Prosch, des ersten Bürgermeisters Wolfgang Desel und der Ortssprecherin Carmen Grasser erfolgte die Verlesung der Tagesordnung.



Besondere Grüße zur Versammlung erhielt der Verein vom Bezirksgeschäftsführer der Kriegsgräberfürsorge, Robert Fischer aus Bayreuth. Dieser bedankte sich besonders bei den Spenderinnen und Spendern aus Amlingstadt und Roßdorf, die 2016 zu einem guten Ergebnis von 997,45 Euro beigetragen haben.



Danach sprach Strullendorfs erster Bürgermeister Wolfgang Desel auch im Namen der Gemeinde ein Grußwort an die Versammlung und würdigte hierbei die Arbeit des Traditionsvereins, in einer Zeit in der die Aufgaben der Kriegervereine wichtiger denn je sind.



Der stellvertretende Präsident des Vereins, Josef Prosch, erinnerte im Anschluss daran, dass in den letzten Jahren die Landesverteidigung vernachlässigt wurde. Mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump wird sich einiges ändern, denn dieser will auch, dass sich Europa selbst verteidigt.



Nun verlas der Schriftführer Erich Starklauf das letzte Protokoll, das nach Abstimmung von der Versammlung auch so genehmigt wurde.



Der Kassenbericht von Erika und Ludwig Helmrich zeigte geordnete Finanzen an, was die beiden Kassenprüfer Franz Müller und Ludwig Göller auch bestätigten. Auf Antrag von Franz Müller wurden die Kassiere von der Versammlung entlastet.



Der Vorsitzende Johann Fleischmann dankte seiner Vorstandschaft für die geleistete Arbeit und besonders denen, die den Verein zudem nach Aussen sichtbar vertreten. Er berichtete auch zunächst über Schwierigkeiten des Vereines wegen des Rundfunkbeitrages. Dank der Mithilfe des Mitgliedes Christian Sauer waren diese dann gegenstandslos.



Weiter berichtete der Vorsitzende, dass er am 17. November 2016 auf Einladung von MdB Thomas Silberhorn (CSU) an einer sicherheitspolitischen Veranstaltung teilnahm. Das Thema war: „ Flucht nach Deutschland – Ursachen und Antworten “. Der Bundestagsabgeordnete referierte hier über wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Möglichkeiten deutscher Entwicklungshilfe mit den Ländern aus denen die Flüchtlinge kommen.



Nach einer folgenden, teilweise heftig geführten Aussprache, jedoch mit abschließender, sachlichen Diskussion schloss der Vorsitzende des Kameraden- und Soldatenvereins Amlingstadt/Roßdorf um 20.30 Uhr mit einem „ In Treue Fest “ die Versammlung.



Wichtige Termine des Kameraden- und Soldatenvereins Amlingstadt/Roßdorf für das Jahr 2017:



Am 07. Mai die 60. Soldatenwallfahrt nach Vierzehnheiligen.

Am 11. Juni Gedenkgottesdienst für die Gefallenen und Vermissten in Hallstadt/Dörfleins.

Am 02. Juli 125 Jahre der Kameradschaft Kemmern mit 1.000 Jahrfeier des Ortes.

Am 09. Juli Kirchweih in Amlingstadt, Wernsdorf und Roßdorf.

Am 01. September Ägidiusfest mit Prozession.

Am 19. November Volkstrauertag, Ausrichter Amlingstadt/Roßdorf.