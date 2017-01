Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauverein Weitramsdorf

Am 08. Januar 2017 fand die Jahreshauptversammlung des OGV-Weitramsdorf im Gasthaus Helbig statt. Auf Grund der derzeitigen Erkältungswelle konnten nicht so viele Mitglieder an der Versammlung teilnehmen wie in den Jahren zuvor. Das vergangene Jahr des Vereines, so der 1. Vorsitzende Ulrich Schmölz, war geprägt von vielen Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen. Insgesamt wurden 43 Termine wahrgenommen, die überwiegend der Ortsverschönerung in der Dorfmitte sowie traditionell auch dem Friedhof galt. Nur durch unermüdlichem Einsatz in Wort und Tat und immer wieder neuen Ideen konnte dieses geleistet werden. Der „Platz zur alten Post“ ist hierbei ein sichtbares Zeichen für die geleistete Arbeit. Dabei gab es auch schon viel Lob von der Dorfbevölkerung. Ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit an alle beteiligten Helfer, die das ganze Jahr „kleine und große“ Arbeiten durchführen, die auch manchmal im Verborgenen geschehen. Das Vergnügen und die Bildung kommen im Verein nicht zu kurz. Ein Zeichen dafür ist, dass die angebotenen Ausflüge und Mehrtagesreisen sehr gerne angenommen und zum Teil stets ausgebucht sind. An dieser Tradition will man für die Zukunft auch festhalten.

Die Jugendleiterin der Wühlmäuse Carolin Gehrlicher berichtete in ihren Ausführungen von den Aktionen mit den Kindern. Immer wieder erwähnenswert ist das traditionelle RAMADAMA, bei der die Kinder mit viel Eifer und Elan die Ortschaft vom liegengebliebenem Müll befreien. Positiv dabei ist, dass Jahr für Jahr weniger Abfall gesammelt wird. Die Pflanzaktion in der Dorfmitte hat allen Kindern ebenfalls viel Spaß gemacht und sie sind schon sehr gespannt auf die Blütenpracht im Frühling. Das Schmücken des Gartenhäuschen am Jahresende zur Weihnachtszeit hat auch einen hohen Stellenwert bei den Kindern. Es ist immer wieder schön anzusehen, wie die Kinder mit Hilfe der Erwachsenen ein Kleinod an der Straße zur Dorfmitte schaffen.

Insgesamt steht der Verein auf stabilen Füßen, so der Kassierer in seinem Bericht. Geschuldet ist dieses der geringen Ausgaben, der gestiegenen Mitgliedsbeiträge und der erzielten Überschüsse von den durchgeführten Veranstaltungen. In den einzelnen Berichten der Vorstandschaftsmitglieder wurde auch immer ein großes Dankeschön für die außerordentliche finanzielle und körperliche Unterstützung von der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof bei der Gestaltung des „Platz zur alten Post“ und den Aktionen der Wühlmäuse ausgesprochen.

In den Grußworten, die der 2. Vorsitzende des Kreisverbandes Reiner Brückner überbringt, bestätigt er dem Verein eine intakte Vorstandschaft, betont dabei die Wichtigkeit des Vereinslebens in der Gemeinde und dankt für die Hilfe beim jährlichen Sommerfest im Kreislehrgarten am Landratsamt Coburg. Auch der 2. Weitramsdorfer Bürgermeister, Werner Hanke, lobt und dankt der Vereinsführung für die tolle Arbeit und das Engagement bei der Jugendarbeit. Er ist stolz auf den Verein und konnte schon jetzt die Unterstützung für die kommenden Aktionen der Jugendgruppe von seitens der Gemeindeverwaltung zusichern.

Geehrt wurden folgende Mitglieder:

für 40-jährige Vereinszugehörigkeit und Ernennung zum Ehrenmitglied: Ingeborg Theiner, Inge Kellner, Elisabeth Axmann, Klaus Riegert, Hans Neubauer

für 25-jährige Vereinszugehörigkeit: Doris Brehm, Gabi Kohles, Dorothee Merzbacher, Ingrid Rösicke, Jochen Kohles, Bernd Spiegel, Christa Oppel, Heinz Neupert, Karina Strehler, Eva-Maria Weiss, Kerstin Sperr, Dieter Sperr