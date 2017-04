Jahreshauptversammlung des Gesangsvereins „Cäcilia“ 1885 Wallenfels

Am Donnerstag den 09. März fand im Vereinslokal Egersmühle die diesjährige Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Cäcilia“ Wallenfels statt, zu der 1. Vorsitzender Uwe Eger einen großen Teil der Aktiven, sowie 1. Bürgermeister Jens Korn als Vertreter der Stadt und Jan Regel von der Pfarrei St. Thomas begrüßen konnte. Der üblicherweise der Versammlung vorrausgehende Gottesdienst ist in diesem Jahr leider entfallen. Im zurückliegenden Jahr musste der Verein von drei passiven Mitgliedern Abschied nehmen.

In seinem Rückblick ging Uwe Eger anschließend auf die verschiedenen Aktivitäten des Chores im zurückliegenden Jahr ein. Das vergangene Jahr war alles in allem relativ ruhig. Im Vordergrund standen vor allem die traditionellen kirchlichen Feste wie Ostern, Fron-leichnam, Kirchweih und Weihnachten. Darüber hinaus wurden 2016 verschiedene Gastauftritte absolviert. Zunächst wurde im Juli ein Liederabend des Gesangvereines „Edelweiß“ Windheim, das 50 Jährige Vereinsjubiläum der Sängerrunde Eintracht Reichenbach und im Oktober der Liederabend des Gesangvereins 1868 Teuschnitz besucht. Trotz teilweise personeller Engpässe konnten jedoch alle drei Auftritte mit Bravour gemeistert werden. Darüber hinaus wurde wieder ein Tagesausflug durchgeführt. Dieser führte die Teilnehmer nach Bamberg und zum Sängerehrenmal nach Melkendorf.

Das „absolute Highlight“ 2016 war für Uwe Eger der „Liederabend im Herbst“, bei dem neben der Wallenfelser Blasmusik vier Gastchöre mitgewirkt haben. Mit der Chorgemeinschaft Steinwiesen – Nurn und dem Gesangverein 1868 Teuschnitz, sorgten die Sängerrunde Eintracht Reichenbach und der Gesangverein Oberrodach mit ihren unterschiedlichen gesanglichen Stilrichtungen beim Publikum für Begeisterung und bescherten den Veranstaltern einen vollen Saal. Zum Adventskonzert am 04. Dezember wurde gemeinsam mit dem Kinder und – Jugendchor „angels“ die Ballade „we are the world“ von „USA for Africa“ aufgeführt. Die 1985 gemeinsam von Michael Jackson und Lionel Richie komponierte Ballade ist seinerzeit für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien in den achtziger Jahren entstanden. Das Lied wurde im Vorfeld in mehreren Proben unter der Leitung der beiden Dirigentinnen Yvonne Deckelmann und Annegret Hümmrich einstudiert und als gemeinsames Schlußlied am Ende des Konzertes vorgetragen, wofür das Publikum viel Applaus spendete.



Gründung WhatsApp - Gruppe



Zum besseren Informationsaustausch wurde unter den Aktiven eine eigene WhatsApp – Gruppe gegründet. Uwe Eger zeigte sich sehr erfreut darüber, wie viele der Sängerinnen und Sänger dieses Medium nutzen. Insbesondere im Verhinderungsfall kann so schneller reagiert und evtl. umdisponiert werden. Die musikalischen Schlusspunkte des vergangenen Jahres bildeten schließlich das Adventssingen im Altenheim und die Mitgestaltung der Christmette am Heiligabend in der Pfarrkirche. Der Verein braucht dringend neue Stimmen. Nicht nur bei den Männerstimmen werden neue Aktive benötigt, auch bei den Frauenstimmen Alt und Sopran fehlt es an Nachwuchs. Zur Werbung um neue Stimmen wurde bereits 2014 eine offene Chorprobe im Vereinslokal „Egersmühle“ durchgeführt. Dies soll in diesem Jahr unbedingt wiederholt werden. Darüber hinaus wird wiederkehrend eine entsprechende Anzeige im Wilden – Rodachboten geschaltet.

Zur Statistik bezifferte der 1. Vorsitzende die Mitgliederzahl auf 131, davon sind 33 aktiv, sowie 1 Neuaufnahme. Abgehalten wurden im zurückliegenden Jahr 40 Singstunden. Letztere zeitweise in einer „frostigen“ Atmosphäre, da in den vergangenen Wintermonaten regelmäßig die Heizung im Probenzimmer ausfiel. Zum Schluss seines Berichtes gab der Vorsitzende noch einen kurzen Ausblick auf das bevorstehende Jahr. Den Auferstehungsgottesdienst an Ostern wird der Chor heuer nicht mitgestalten, da sich unsere Chorleiterin bereits ab April in der Babypause befindet. Auch zum diesjährigen Liederabend im November sollen wieder mehrere Gastchöre für einen abwechslungsreichen Abend garantieren. Wir freuen uns jetzt schon über eine zahlreiche Beteiligung.

Kassiererin Elfriede Zeuss trug anschließend den Kassenbericht vor. Vorstand Uwe Eger dankte ihr für ihre einwandfreie und tadellose Kassenführung; dem schloss sich Kassenprüferin Ella Weiß an und stellte ihr ebenfalls ein großes Lob aus.



Chorleiterin Yvonne Deckelmann ging zunächst auf den mäßigen Probenbesuch ein. Da in den zurückliegenden Wochen regelmäßig ein Teil der Sängerinnen und Sänger gefehlt hat, war es ihr nicht möglich bis zum bevorstehenden Muttertagskonzert vollständig neue Lieder einzustudieren. In der verbleibenden Zeit wird dies auch nicht mehr zu schaffen sein. So muss diesmal auf bereits einstudiertes Liedgut zurückgegriffen werden. In diesem Jahr konnten sich gleich drei Probenbesucherinnen über den Titel der „Probenkönigin“ freuen. Mit nur zwei Fehlstunden erhielten Frau Ella Weiß, Frau Berta Krump und Frau Reinhilde Schlee als Dankeschön eine kleine Überraschung.

Auch Yvonne Deckelmann sprach das Problem fehlender Stimmen an, zeigte sich aber hoffnungsvoll im Rahmen einer offenen Chorprobe doch noch den einen oder anderen Interessierten zu gewinnen. Um dem „Männermangel“ ein wenig entgegen zu treten möchte sie zukünftig verstärkt auch dreistimmige Stücke einstudieren. Die drei Gastauftritte in Windheim, Reichenbach und Teuschnitz empfand sie als sehr abwechslungsreich und zeigte sich von der Vielfalt des Liedgutes inspiriert.



Liederabend mit vier Gastchören



Als „vollen Erfolg“ bezeichnete die musikalische Leiterin den Liederabend. Die vier Gastchöre mit Ihren unterschiedlichen Stilrichtungen sorgten für eine bunte musikalische Mischung und Begeisterung bei den zuhörern. Darüber hinaus konnte schon frühzeitig mit der Probenarbeit für die vorweihnachtlichen Auftritte begonnen werden, da im Vorfeld weniger für das Weinfest eingeübt werden musste. Begeistert zeigte sie sich auch über die gelungene Saalbeschallung. Erstmals kam die vom Theaterverein zur Verfügung gestellte Lautsprecheranlage zum Einsatz. Frau Deckelmann sprach an dieser Stelle nochmals dem Theaterverein für die Überlassung, sowie Chris und Gerhard Deckelmann für die technische Betreuung der Anlage während der Veranstaltung ihren Dank aus. Zum Schluss ihrer Ausführungen bedankte Sie sich bei allen aktiven Sängerinnen und Sängern und wünschte allen viel Erfolg bei den bevorstehenden Auftritten und einen guten Zusammenhalt im Chor.

Rosi Hentschel unterbreitete den Vorschlag, zukünftig leicht singbare Lieder einzustudieren, die auch ohne Noten und zu spontanen Anlässen gesungen werden können. 2. Vorsitzende Reinhilde Schlee regte an auch heuer eine Tagesfahrt durchzuführen, diese jedoch für eine gute Auslastung des Buses vereinsübergreifend zu organisieren. Im Anschluss begrüßte Bürgermeister Jens Korn alle Anwesenden. Bezüglich der defekten Heizung versprach er Abhilfe. Er lobte die Vielfalt der in Wallenfels vorhandenen Musik und Gesangsgruppen und nahm hierbei kurz auf das zurückliegende Adventskonzert Bezug. Besonders erfreut zeigte er sich über die Nutzung der neuen Medien innerhalb des Vereins. „Er kenne keinen Verein der gleichzeitig WhatsApp und Facebook nutze und auch noch über eine eigene Internetseite verfügt, so Korn. Sodann ergriff Jan Regel als Vertreter für den entschuldigten Pfarradministrator Pater Jan Poja das Wort. Er dankte den Aktiven des Vereins für die zahlreichen Auftritte bei kirchlichen Veranstaltungen und bat für die heutige Terminüberschneidung mit der Pfarrversammlung um Entschuldigung.