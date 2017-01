HELIOS Frankenwaldklinik Kronach: Tarifergebnis durchgeboxt!

Kronach (bu) Ein Sondierungsgespräch in Erfurt und zwei lange Verhandlungsrunden in Kronach waren notwendig, um einem Tarifabschluss an der HELIOS Frankenwaldklinik nahezukommen. Dieser Tarifabschluss, der am 19. Januar 2017 verhandelt wurde, steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die ver.di-Mitglieder in der HELIOS Frankenwaldklinik Kronach. Motto der ver.di-Tarifkommission war: „Anschluss halten an die Lohn- und Gehaltsentwicklung im öffentlichen Dienst – insbesondere der umliegenden Kliniken. Die Forderung kam nicht von ungefähr: Ein hoch spezialisierter Fachkrankenpfleger im Anästhesie- und Operationsdienst zum Beispiel verdient in der HELIOS Frankenwaldklinik bislang monatlich über 260,00 € weniger als in den benachbarten Kliniken. Bei den medizinisch-technischen Assistenten ist die Differenz sogar noch größer. Dort beträgt diese sage und schreibe über 330,00 €. „Diese Lücke zu schließen, war das originäre Ziel bei der Tarifrunde 2016/2017 an der HELIOS Frankenwaldklinik“, so Christian Ascherl, zuständiger Fachbereichssekretär bei Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bezirk Oberfranken-West. Das Ergebnis an der HELIOS Frankenwaldklinik sieht im Einzelnen wie folgt aus:



Rückwirkend zum 01.10.2016 erhalten die Tarifbeschäftigten 2,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, ab dem 01.06.2017 gibt es weitere 2,4 Prozent und am 01.02.2018 noch einmal 2,5 Prozent mehr. Auch eine Jahressonderzahlung in Höhe von 75 Prozent für das Jahr 2017 und 80 Prozent für das Jahr 2018 wurden vereinbart. Damit wurde eine erste Annäherung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) erreicht. Für die Auszubildenden konnte hingegen bereits der Anschluss an den öffentlichen Dienst geschafft. Die Auszubildenden an der Klinik erhalten rückwirkend zum 01.10.2016 60,00 € mehr im Monat und ab dem 01.10.2017 noch einmal 40,00 € oben drauf. „Dieser Schritt war notwendig, denn die Klinik hat bereits jetzt enorme Schwierigkeiten, die Ausbildungsplätze zu besetzen“, so Manfred Burdich, Mitglied der ver.di-Tarifkommission.



Darüber hinaus soll in einer paritätisch besetzten Arbeitsgruppe bis Ende September diesen Jahres ein Vorschlag zur Neuregelung der Eingruppierungen erarbeitet werden. Heribert Pietz, aus der Tarifkommission hierzu: „Wir haben in der Klinik Berufsgruppen, die sind im jetzigen Eingruppierungstarifvertrag nicht hinterlegt. Hier muss zwingend redaktionell nachgebessert werden. Dies wird Aufgabe dieser paritätisch besetzten Arbeitsgruppe sein.“ Die ver.di-Tarifkommission an der HELIOS Frankenwaldklinik hat die Annahme dieses Tarifabschlusses empfohlen, das letzte Wort jedoch haben die ver.di-Mitglieder in der Klinik. Diese werden in den nächsten Tagen direkt befragt. Erst wenn die ver.di-Mitglieder dieses Tarifergebnis angenommen haben, kann das Ergebnis umgesetzt werden.



Foto: Die ver.di-Tarif- und Verhandlungskommission an der HELIOS Frankenwaldklinik Kronach. In der Bildmitte ist Robert Hinke, ver.di Bayern.