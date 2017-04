Frühlingskonzert Very British

Zum alljährlichen Frühlingskonzert unter dem Motto: „Very British“ war die Turnhalle in Burgwindheim wie jedes Jahr wieder voll besetzt. Erster Vorsitzender Joseph Herbstsommer konnte neben zahlreichen Ehrengästen auch viele Musiker, Vorstände und Dirigenten befreundeter Vereine und Musikkapellen begrüßen.



In zahlreichen Proben hat Dirigent Ralf Herbstsommer einen bunten Melodienstrauß aus dem Königreich Großbritannien vorbereitet. Das Konzert begann nach den Glockenschlägen von „Big Ben“ mit dem Titelsong der bekannten Filmreihe „James Bond“, welches den 007 Agenten seit dem ersten Film der Reihe 1962 begleitet. Anschließend folgte eine akustische Reise nach Schottland und zwar zu den Melodien Alfred Bösendorfers „Chrith Mhonadh“. Dann folgte ein Pop-Klassiker aus dem Jahre 1999, „Breathless“. Komponiert wurde der Song von 4 Geschwistern, die als Band („The Corrs“) auch mit diesem auftraten und es sogar in die europäischen Charts bis hin zur Nummer 1 in Deutschland schaffte.

Auch die Band Queen durfte an einem Abend unter britischem Motto auf keinen Fall fehlen. So wurde ein Medley aus „The Show must go on“, „A Kind of Magic“, “Too Much Love Will Kill You“, “Crazy Little Thing Called Love” und “We Will Rock You” perfekt vorgetragen.



Wie alljährlich wurden auch in diesem Jahr wieder Ehrungen der Aktiven und Passiven Mitglieder durchgeführt. Geehrt wurden für 10 Jahre aktives Musizieren im Verein Benedikt Dorn, Lena Kraus und Lena Schmitt. Für das seltene Jubiläum 50 Jahre aktives Musizieren wurden Manfred Nierla und Werner Philipp geehrt.



Nach der Aufführung des Stücks „Irish Tune from County Derry“ des Komponisten Percy Aldridge Grainger wurden schließlich auch die passiven Mitglieder geehrt.

Für 20 Jahre als Fördernde Mitglieder wurden Bernd Feulner, Sebastian Loch und Sylvia Pflaum, für 30 Jahre Hans Proth, Christian Schmitt und Wolfgang Thaler geehrt.



Nach den ersten Ehrungen ging der Abend musikalisch weiter. So stand ein Medley der Soul-, Rock und Blues Sängerin „Adele“ auf dem Programm. In diesem Medley fanden sich die 3 Lieder ihres Albums „21“ „Set Fire To The Rain“, „Somone Like You“ und Rolling in The Deep.

Als letztes Stück des Hauptorchesters im offiziellen Teil wurde die bekannte Dudelsackmelodie von Ulrich Roever und Michael Korb „Highland Cathedral“ zum Besten gegeben.



Nach einer kurzen Pause löste das Schülerorchester das Hauptorchester ab und entführte uns ein weiteres Mal nach Großbritannien. Mit dem Marsch „Scipio“, dem Regimental Slow March oft he Grenadier Guards, leiteten die Jungen Musiker und Musikerinnen den 2. Teil des Abends ein.



Wie jedes Jahr, so nahmen auch 2017 zahlreiche Jungmusiker an den D1- und D2-Prüfungen des NBMB teil. Alle haben die Musiker-Leistungsprüfungen mit Bravour bestanden.

Dirigent Ralf Herbstsommer und 1. Vorsitzendender Joseph Herbstsommer übergaben gemeinsam mit 1. Bürgermeister Heinrich Thaler die Urkunden und Abzeichen.

D1 Leistungsabzeichen an Lea Deschner, Lena Barbara Jäger, Lena Jutta Jäger, Natalie Loch, Nicole Reiser, Lena Schmitt (Flöte), Jonas Tinter (Klarinette), sowie David Baier, Niklas Sperber und Fabian Wurm (Schlagzeug). Das D2 Leistungsabzeichen wurde an Niklas Deschner und Fabian Sperber (Trompete) übergeben.

Vom Markt Burgwindheim erhielten alle neben einer Urkunde auch ein nützliches Geschenk.



Mit dem nächsten Stück des bekannten Beatles-Mitgliedes John Lennon wurde ein Klassiker der Popmusik aufgeführt. Es handelt sich um den Song „Imagine“. Dieser erzählt von einer Vision einer Gesellschaft frei von Religionen, Nationalismus und Privateigentum. Sie gilt somit auch als eine Hymne der Friedensbewegung. Mit dem Stück „Gathering in the Glenn“ schloss das Schülerorchester den Hauptteil des Abends ab.

Für ihre hervorragenden Leistungen erhielten das Schüler- ebenso wie das Hauptorchester riesigen Beifall.



Nach einer kurzen Pause nahm das Hauptorchester wieder seine Plätze ein und ließ den überaus gelungenen Konzertabend mit gemütlicher Unterhaltungsmusik und etlichen Zugaben ausklingen.