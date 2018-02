Wie echte Hogwarts-Zauberschüler fühlten sich die 46 Teilnehmer beim diesjährigen „magischen Zauberlager“ der Kolpingfamilie Sulzheim. Schon der Zugang zum Zeltplatz in Euerbach war nur über das geheimnisvolle „Gleis 9 ¾“ möglich. In der Zauberschule angekommen wurden die Kinder ganz wie Harry Potter und seine Freunde durch den Sprechenden Hut in verschiedene „Häuser“ aufgeteilt und bekamen ihre Betreuer zugewiesen. Gemeinsam wurde schließlich ein Schulbanner mit den Wappen der einzelnen Häuser gestaltet, das es im Laufe der Woche zweimal gegen böse Eindringlinge zu verteidigen galt.



Natürlich braucht jeder junge Zauberschüler eine Ausrüstung, bestehend aus Umhang, Hut, Zauberstab und Besen, die gemeinsam gebastelt wurden. So ausgerüstet stand den anstehenden Zauber-Unterrichtsstunden nichts mehr im Wege. Für den Sportunterricht waren gleich neun Zauberlehrer zu Gast: Die Quidditch-Mannschaft „Broom Breakers“ brachte den Kindern Harry Potters Lieblingssportart bei und erntete dafür so viel Bewunderung, dass der Sportunterricht in einer Autorgrammstunde endete.



Das Unterrichtsfach Kräuterkunde erteilte die Kräuterhexe Carina Aul, die den Kindern vieles über die Wirkung der in der Umgebung des Zeltplatzes zu findenden Kräuter beibrachte. Im Anschluss an die Wanderung wurde aus den gesammelten Spitzwegerichblättern eine magische Salbe gegen Mückenstiche hergestellt.



Auch von ihren Hauslehrern erhielten die Kinder Zauberunterricht. So beschäftigten sich die verschiedenen Gruppen beispielsweise mit Kartentricks, Gedankenlesen und Zaubertränken.



Wie Harry, Hermine und Ron machten sich auch die Euerbach-Zauberschüler auf, um bei einer Dorfralley Horkruxe zu finden – eine mühselige Aufgabe, die so manchen jungen Zauberer ins Schwitzen brachte.



Beim trimagischen Turnier zeigten die Zauberlehrlinge ihr Können bei verschiedenen Wettkämpfen gegen die jeweils anderen Gruppen. Im Anschluss daran durfte der trimagische Tanzball, eine fröhliche Feier mit Tanz, Musik und Zaubercocktails, natürlich nicht fehlen.



Selbst beim Lagergottesdienst, der zu jedem Kolping-Zeltlager dazugehört, ging es ums Zaubern. Warum hat eigentlich Jesus „gezaubert“? Hatte er mit seinen Wundern die gleichen Ziele wie Harry Potter mit seinen Zaubereien? Über solche und ähnliche Fragen sprach Pfarrer Andreas Engert mit den Kindern.



Zum Abschluss des Zauberlagers zeigten die Kinder in einer Zaubershow ihren Eltern, was sie in der Woche alles gelernt hatten.