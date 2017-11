Unsere 19. Häschaader Prunksitzung am Freitag, 26.01.2018 und Samstag, 27.01.2018

(Beginn jeweils um 18:59 Uhr) in der Jahnhalle Hirschaid steht unter dem Motto: "Leinen los in Häschaad". Nach dem offiziellen Programm mit Büttenreden, Sketchen, Show- und Gardetänzen freier Eintritt für ALLE zur "After-Show-Party" mit Barbetrieb und Tanz zur LIVE Musik von Uwe Krapfenbauer.



Der Kartenvorverkauf startet am 09.12.2017 und 16.12.2017 jeweils von 11 bis 15 Uhr im Haus der Bäuerin in Hirschaid. Ab Montag, 16.12.2017, gibts die Karten im Einkaufszentrum Regnitzau zu den regulären Öffnungszeiten zu erwerben. Eintrittspreis 12,99 Euro.