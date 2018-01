PRESSEBERICHT

1.Heiliger Frühschoppen - Mainleus , ein voller Erfolg !



Der 1. Heilige Frühschoppen in Mainleus am 24.12., war überraschenderweise von großem

Erfolg gekrönt. Nachdem Tage zuvor der Innenraum des ehem. Dönerimbiß , aufwändig

zu einer Winterhütte umgebaut wurde, gestaltete die Projektgruppe auch den Außenbereich am 24.12. . Mit Steh- und Biertischen, Sitzgruppen um die Feuerschale sowie Tannenbäume und Fackeln die als Abgrenzung zur Fahrbahnmitte des Fritz Hornschuch Platzes dienten ,wurde ein schönes Ambiente geschaffen. Pünktlich um 10.oo Uhr zu Beginn des Heiligen Frühschoppen traf auch schon die 1. Gästegruppe aus Willmersreuth ein, dann ging es recht zügig weiter aus allen Richtungen strömten die Leute herbei, so dass man bereits eine Stunde später auf dem Vorplatz und im Innenraum der Winterhütte eine Besucherzahl von ca. 150 - 200 Personen, verbuchen konnte. Besonders angenehm war das hier Jung und Alt ausgiebig und auch friedlich zusammen feierten. Ein schönes Echo war dass sich hier auch wieder einmal Leute trafen, die sich lange nicht mehr sahen, oder durch Gespräche neue kennen lernten. Bürgermeister Bosch dankte der Projektgruppe für das Ausrichten und gute Gelingen des 1. Heiligen Frühschoppen und empfahl dies im kommenden Jahr zu wiederholen.Viele Stimmen äußerten, dass es nun bald zu schade wäre, wenn die Gemeinde das Gebäude abreist. Die Projektgruppe möchte sich auch nochmals bei allen Besuchern für Ihr Kommen zum 1. Hl. Frühschoppen bedanken, sowie bei der Gemeinde Mainleus, die das Gebäude zur Verfügung stellte, den Gartenbauverein Mainleus für die Gestaltung der Krippe, sowie den Sponsoren : Baugeschäft Helmut Herrmann , Edeka Markt -Hattel dem Sägewerk Götz aus Höferänger und Infranken.de, sowie der Bayerischen Rundschau