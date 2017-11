Zwei Realschulchampions Oberfranken aus Burgkunstadt

Im Werk der Brose GmbH & Co. KG wurden die Auszeichnungen zum oberfränkischen Realschulchampion verliehen. Bei diesem bayernweit einmaligen Projekt handelt es sich um eine Kooperation von Schule und Wirtschaft. Die oberfränkischen Realschulen haben Vorschläge eingereicht oder die Schüler haben sich selbst beworben.



Eine Jury aus Elternvertretern, Wirtschaft und Schulen wählte aus den Bewerbungen in den Kategorien soziales Engagement, Sport, kulturell-musisch und MINT aus. Hinzu kamen noch einmal 24 Preisträger in der Kategorie Schulleistung. Das Projekt des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberfranken wird von zahlreichen Sponsoren getragen.





"Hall of Fame"



Johannes Koller, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberfranken, brachte in Anlehnung an den bekannten Song von "The Script" zum Ausdruck, dass an diesem Abend Sieger ausgezeichnet und gefeiert werden, die in den fünf Kategorien, auf die die Realschule in Bayern ein besonderes Augenmerk legt, aus eigenem Antrieb mehr tun als verlangt wird: "Sie alle haben selbst angepackt, haben sich inspirieren lassen und die Ehrung an diesem Abend ist der Beweis, dass sich das Engagement gelohnt hat." Der Gruß des Ministerialbeauftragten ging vor allem an die zahlreichen Ehrengäste, der Landkreis Lichtenfels war durch den stellvertretenden Landrat Helmut Fischer vertreten. Dieser belohnte die beiden Realschulchampions der Realschule Burgkunstadt Rut Reich und Luisa Helm noch vor der Preisverleihung mit einem Kinogutschein.



Dass die Schüler, die durch ihren hohen Arbeitseinsatz und ihre hervorragenden Leistungen zu den Siegern in der Kategorie Schulleistung gehören leibhaftig in der "Hall of Fame" geehrt würden, betonte Peter Schüll.



Der erste Platz in der Kategorie Schulleistung ging an zwölf Schüler, die den sagenhaften Gesamtnotendurchschnitt von 1,0 erreichten; darunter befand sich Luisa Helm aus Roth, die die 10. Klasse der Realschule Burgkunstadt besucht.



Für hervorragendes soziales Engagement wurde Rut Reich aus Trieb mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Die Schülerin besucht ebenfalls eine 10. Klasse der Realschule Burgkunstadt. Rut engagiert sich nicht nur in der Schule als Notfalllotsin oder als Sportmentorin über die Maßen hinaus, sondern bringt sich auch außerschulisch im Gartenbauverein, in der Theatergruppe, als Ministrantin und in der Kirchengemeinde Trieb in beeindruckender Weise ein. Daneben stellt sie ihr vielseitiges Interesse auch in ihren schulischen Leistungen immer wieder unter Beweis.



Anita Küfner, Jens Scheler und Peter Schüll von der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberfranken führten gekonnt durch ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm, das durch Gesangsbeiträge, Theatereinlagen und Videoausschnitten von Preisträgern beeindruckend umrahmt wurde.