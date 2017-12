Zwei Frauen hatten Glück

Großes Glück hatte am Sonntagvormittag eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Kulmbacher Oberland. Die Frau war gegen 9.30 Uhr auf der Staatsstraße mit ihrem VW-Lupo von Presseck in Richtung Stadtsteinach unterwegs. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug ins Schleudern und landete anschließend im Straßengraben. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Der VW musste mit Hilfe eines Kranes geborgen werden und dürfte nur noch Schrottwert haben.

Kurze Zeit später ereignete sich an gleicher Stelle ein weiterer Unfall. Offenbar von der Situation überrascht, kam eine 48 Jahre alte Kulmbacherin wegen eines Fahrfehlers mit ihrem VW Polo ins Schlingern und auf den rechten Grünstreifen. Dadurch wurde der rechte Vorderreifen beschädigt. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. pol