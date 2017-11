Zum Mainleuser Fasching sind sie wieder vereint

Jetzt erhält auch der Hermann den "Goldenen Schuh": Mit seiner Hermine kalauert er bei der Prunksitzung/Proklamation des neuen Prinzenpaares Weismain/Schwarzach.



Denn seit der diesjährigen Prunksitzung des Mainleuser Carnevalsclubs (MCC) in der Weismainer Stadthalle waren sie sozusagen Geschiedene auf Zeit, bei der Prunksitzung am Samstag, den 13. Januar nächsten Jahres sind sie wieder ein trautes Paar: Gerlinde Heßler und Werner Hofmann, die man als "Hermann und Hermine" aus Fernsehsendungen wie "Närrische Weinprobe" oder "Fastnacht in Franken" kennt. Hofmann ist der neue Preisträger des Sonderordens "Der Goldene Schuh". Die Laudatio bei der Prunksitzung in Weismain hält seine Bühnenpartnerin Gerlinde Heßler, die in diesem Jahr mit dem Orden ausgezeichnet worden war.





Zusammen kennt man sie am besten



"Zusammen sind wir am Bekanntesten. Es ist eine schöne langanhaltende Erfolgsgeschichte, der wir in Weismain ein neues Kapitel hinzufügen werden", sagt Hofmann.



Den Startschuss in die neue Faschings-Saison setzt der MCC, der die Narren im westlichen Landkreis Kulmbach und im östlichen Landkreis Lichtenfels vertritt, bereits am Samstag, den 18. November, in der Schwarzacher Mehrzweckhalle, mit der Proklamation seines neuen Prinzenpaares.



Auch Hofmann freut sich schon auf die fünfte Jahreszeit. "Ich liebe es, anderen Menschen, Lebensfreude zu schenken", sagt er. Zusammen mit Gerlinde Heßler verkörpert er seit 1992 das biedere Ehepaar "Hermann und Hermine", bei dem mancher Zuschauer Ähnlichkeit mit seiner eigenen besseren Hälfte entdecken kann. "Hermann ist ein ungebildeter und unbelehrbarer Mensch, dessen Humor so trocken ist wie ein Schoppen fränkischer Wein", charakterisiert der Komiker, der dem Volk gerne aufs Maul schaut, sein Alter Ego.





"Ich bin nicht ordengeil"



Eigentlich hätte Hofmann schon bei der diesjährigen Prunksitzung mit dabei sein sollen. "Ich hatte die Laudatio über Gerline Heßler schon im Kasten, da kam mir eine andere Faschingsveranstaltung in die Quere. Das Ende vom Lied: Gesellschaftspräsident Wolfgang Hartmann vom MCC musste sie vorlesen", plaudert der Redner aus dem Nähkästchen. Was bedeutet dem zukünftigen Preisträger die Auszeichnung? "Ich bin nicht ordensgeil. Aber sie ist eine schöne Anerkennung für die geleistete Arbeit."



Hartmann hatte vor ein paar Tagen das Vergnügen, Gerlinde Hessler bei der Anschausitzung zur Fernsehsendung "Die närrische Weinprobe" wieder zu sehen. "Im staatlichen Hofkeller der Würzburger Residenz traf die Abordnung des MCC mit Peter Kuhn und Oliver Tissot, der durch den Abend geführt hatte, zwei weitere Träger des "Goldenen Schuhs"", erzählt er. Die Anschausitzung ist eine Art Casting, also ein Sprungbrett für Amateure, es in die eigentliche Sendung des Bayerischen Fernsehens zu schaffen, die demnächst aufgezeichnet wird. "Aus dem Einzugsgebiet des MCC waren Hansi Hümmer aus Stadtsteinach und Franz Besold aus Weismain mit dabei, die mit ihren Darbietungen das Publikum begeisterten. Meiner Einschätzung nach haben sie gute Chancen bei der Sendung mitzuwirken", sagt der altgediente Faschingsfan.





Originelle Büttenrede



Vollblutnarr Franz Besold vom MCC wird die Proklamation mit einer originellen Büttenrede bereichern. Das Tanzmariechen des MCC, Melissa Freitag aus Marktzeuln im Landkreis Lichtenfels fegt ebenso über die Tanzfläche wie die Tanzgarde des MCC, die Tänzerinnen der Lichtenfelser Ballettschule Doris Diroll verkörpern. Die Waschweiber von der Faschingsgesellschaft "Kuckuck Sonneberg" sorgen für Lacher, die "Almdudler" aus Erlangen mit ihrem farbenfrohen Showtanz für einen Hingucker.



Abschied nehmen heißt es vom amtierenden Prinzenpaar Georgia I. und Karl-Heinz I. (beide Lauterbach). Wer tritt in ihre Fußstapfen? Hartmann lässt nur so viel durchblicken: "Es handelt sich um ein Paar, das mit dem MCC bislang nichts am Hut hatte. Seiner Frau zu Liebe, die schon immer einmal Prinzessin sein wollte, erklärte sich der zukünftige Prinz bereit, in den närrischen Ring zu steigen."