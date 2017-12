Zerstörte Wahlplakate: Die Täter sind ermittelt

Die Zerstörungswut im Bundestagswahlkampf war 2017 so groß wie nie. In Kulmbach wurden im August im ganzen Stadtgebiet Plakate der AfD und der CSU abgerissen, geklaut oder vollgeschmiert. AfD-Kreisvorsitzendem Georg Hock wurde ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel der Hitlerbart aufgesetzt.Jetzt hat der Staatsschutz die mutmaßlichen Täter ermittelt, die es auf die AfD-Werbung abgesehen hatten. Es handelt sich um Personen, die dem linksextremen Spektrum zuzuordnen sind. Über Handydaten konnten sie ermittelt werden, denn die Zerstörer haben über eine WhatsApp-Gruppe kommuniziert, in der sie auch mit ihren Taten geprahlt haben. Ob die mutmaßlichen Täter auch für die Zerstörung der CSU-Plakate verantwortlich sind, steht noch nicht fest.Mehr über den Ermittlungserfolg erfahren Sie hier