Zentralparkplatz Kulmbach: Sanierung auf der Zielgeraden

Oben wird gepflastert und geschraubt, unten wird geflext und gebohrt: Gut 50 Menschen sind derzeit auf der Baustelle für den neuen Zentralparkplatz und die darunter liegende Tiefgarage beschäftigt. Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Am 8. Juni soll das gewaltige Bauwerk offiziell übergeben werden.

Damit stehen dann wieder rund 200 Parkplätze unmittelbar im Zentrum zur Verfügung. Die sind - die Autofahrer wird's freuen - sogenannte Komfortparkplätze, 2,75 Meter breit und damit auch mit größeren Autos bequem zu befahren. Der Plattenbelag für den Parkplatz ist so gut wie fertig. In den Randbereichen sind zur Zeit die Pflasterer am Werk. In Kürze werden auch die Stahl-Glas-Konstruktionen montiert, die den Abgängen an der Ecke zur Grabenstraße und zur Sutte die Anmutung trister Betonwürfel nehmen sollen.

Wichtig war es den Planern, das gesamte Gelände und auch die "neue" Tiefgarage barrierefrei zu gestalten. Die Tiefgarage selbst wird großzügiger und heller wirken als in den Vergangenheit. Das liegt daran, dass man die Zahl der Betonstützen verringert hat. Auch ein neues Farbkonzept trägt zum freundlicheren Eindruck bei.

Ebenfalls im Zeitplan liegen die Arbeiten für den großen und kleinen Kreisverkehr an den Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage und zum Parkplatz und für die neue Busspur vor der Dr.-Stammberger-Halle.



Verkehr nur einspurig



Wegen der Bauarbeiten rund um den Zentralparkplatz in Kulmbach wird's ab heute übrigens eng: In der Buchbindergasse wird ab heute der Straßenverlauf verengt, weil Sicherheitspoller eingebaut werden. Der Verkehr kann wie gewohnt durchfahren. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 29. März. Anfang April soll die Buchbindergasse dann eine Woche voll gesperrt werden.





Mehr zum Stand der Bauarbeiten, weitere Fotos und ein Video gibt es demnächst auf inFranken.