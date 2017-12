Zeigt her Eure Christbäume!

Die letzten "überlebenden" Weihnachtskugeln, die noch aus der Verlobungszeit der Eltern stammen, Basteleien aus der Schulzeit und zwei Glasvögelchen, ein kleines gelbes und ein großes buntes, müssen immer dabei sei. Bei den Piepmätzen mit der Zwicke als Fuß und dem Schwanz aus weißen Glasfasern durften früher beide Kinder im Wechsel die Platzierung bestimmen. Natürlich saß jedes zweite Jahr der eigene Vogel ganz nah bei der Baumspitze.





Nostalgiker oder Trendsetter?

So viele Erinnerungen hängen an altem Schmuck, der aus normalen Tannen oder Fichten Stars im Weihnachtszimmer macht. Nostalgiker oder Trendsetter? Die einen wechseln jedes Jahr die Farbe der Kugeln, für die anderen müssen es immer die gleichen sein. Wie ist das bei Ihnen?



Hängen liebgewonnene Erinnerungen an den Zweigen oder immer das Neueste? Deckenhoch oder klein und kompakt? Mit Lametta oder ohne? Zeigen Sie uns Ihren Weihnachtsbaum! Aus allen eingeschickten Fotos treffen wir eine Auswahl und zeigen sie zwischen Weihnachten und Neujahr in der Bayerischen Rundschau und auf inFranken.de. Die E-Mails mit Bildern mit einer Dateigröße nicht unter 500 KB sollten uns bis Dienstag, 26. Dezember, 12 Uhr, erreicht haben. Die Adresse: redaktion.kulmbach@infranken.de.



Schön wäre, wenn auch ein paar Zeilen zur Erklärung dabei wären, was das Besondere an dem Weihnachtsbaum ist oder warum er genau so aussieht.