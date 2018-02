Wonseeser Felsen müssen dringend gesichert werden

In der April-Sitzung sollen nun die Gutachter aus erster Hand informieren, der Gemeinderat will dann noch im Frühling über mögliche Sicherungsmaßnahmen entscheiden.



Untersucht wurden die Felswände in Wonsees, Zedersitz und Schirradorf. Heraus kam, dass die Felsen an mehreren Stellen gesichert werden müssen, was sich teilweise sehr aufwändig gestalten könnte.





Mit Nägeln und Netzen



Besonders groß wäre der Aufwand für die Sicherung der Felsen hinter dem Bauhofgelände. Die Gutachter schlagen vor, diesen Bereich mit Netzen zu stabilisieren. Kostenpunkt: 30 000 Euro.

Auch die Situation in Zedersitz ist problematisch, wie die Experten herausgefunden haben. Denn eine Felsennase weist erhebliche Risse aus und droht herabzustürzen. Betroffen sind die Stallungen des Landwirts Pfändner.



"Die Gutachter schlagen in diesem Bereich eine Vernagelung der Felsennase vor", so Bürgermeister Andreas Pöhner. Außerdem sollte der Bewuchs in diesem Bereich zurückgeschnitten werden.



Weniger aufwändig ist dagegen die Situation in Schirradorf. Die Felsen neben dem Gasthof Kolb können gesichert werden, in dem der Bewuchs entfernt wird.





Gemeinderat in Kürze



Regionalplan Keine Einwände hatten die Wonseeser Marktgemeinderäte gegen die vorgeschlagenen Änderungen des Regionalplans Oberfranken-Ost. Das Kapitel "Erholung" wird zukünftig in den Bereich "Natur und Landschaft" eingegliedert.



Nachbargemeinden Auch zur 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Hollfeld und zur Änderung des Bebauungsplans "Peuntgarten II" des Marktes Thurnau hatten die Wonseeser Räte keine Anmerkungen.



Telefon Die Telekom kann die öffentliche Telefonstelle neben der Bushaltestelle abbauen. Sie wird nicht mehr genutzt. Außerdem genehmigten die Wonseeser Marktgemeinderäte, dass die Telekom unterirdische Baumaßnahmen zur Verlegung eines Fernverbindungskabels zwischen Stadelhofen und Kasendorf durchführen kann. Allerdings soll im Vorfeld eine Begehung mit der Jagdgenossenschaft durchgeführt werden, um den Ist-Zustand der betroffenen Wege zu dokumentieren.



Kreisumlage Wenn der Hebesatz auf den aktuellen Satz von 44,4 Prozent bleibt, muss der Markt Wonsees mit einer Kreisumlage in Höhe von 410 000 Euro rechnen. Bei einer Senkung um 0,5 Prozent würde man 4000 Euro sparen.

Motorsport Das Gremium genehmigten den ADAC-Jugend- und Clubsport-Trial des MSC Kasendorf in Welschenkahl. In diesem Jahr soll die Veranstaltung nicht im Herbst, sondern schon am 25. März stattfinden.



Feuerwehr Thorsten Krause und Stefan Heidenreich bleiben Kommandanten bei der Feuerwehr Schirradorf. Ebenfalls wiedergewählt wurde der Gelbsreuther Kommandtan Holger Münch. Neu im Amt ist sein Stellvertreter Nils Bräunig. Er muss allerdings noch die Ausbildung zum Leiter einer Feuerwehr absolvieren. Die Gemeinderäte bestätigten die neuen Führungskräfte der beiden Ortswehren.