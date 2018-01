Wohnungssituation soll in Kulmbach ein Thema sein

In einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion heißt es, der Uni-Campus nehme allmählich konkrete Formen an. "Wir als SPD-Stadtratsfraktion unterstützen dieses Vorhaben ohne Wenn und Aber. Allerdings stellen sich bereits heute die Fragen, wo die (erwarteten) 1000 Studenten alle unterkommen sollen, wie konkret sieht es mit dem Bau eines oder mehrerer Studentenwohnheime aus, welche Standorte bieten sich an, wie sieht das Mietniveau für die Studentinnen und Studenten aus und welche Auswirkungen ergeben sich durch den Uni-Campus auf das Mietniveau in der Stadt Kulmbach insgesamt?"



In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Aus unserer Sicht wird es höchste Zeit, dass die Stadt Kulmbach zu einem Wohnungsgipfel einlädt. Diesen hat bereits die Regierung von Oberfranken im vergangenen Jahr vorgeschlagen."



Die SPD-Stadtratsfraktion stellt daher den Antrag, dass die Stadt Kulmbach die Regierung von Oberfranken, das Landratsamt Kulmbach, die Universität Bayreuth mit dem Studentenwerk Oberfranken, die Sparkasse und die VR-Bank, den Mieterverein Kulmbach und Umgebung, Vertreter der Stadtratsfraktionen sowie die Wohnungsunternehmen zu einem gemeinsamen Wohnungsgipfel einlädt, bei dem die angesprochenen Fragestellungen behandelt und entsprechende Lösungsansätze erarbeitet werden.



Der Antrag soll in der Stadtratssitzung am 1. Februar behandelt werden.



Simon Ries, Sprecher der Stadt Kulmbach, zeigte sich auf Nachfrage verwundert. Für Dienstag sei zu einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses eingeladen, dem auch die SPD-Fraktion angehöre. Dort würden diverse Überlegungen zum Wohnungsmarkt behandelt, 15 bis 20 Vorhaben besprochen, die zum Bau von Wohnungen im deutlich dreistelligen Bereich führen würden. Außerdem sei die Stadt natürlich im Gespräch mit dem Studentenwerk Oberfranken, das ja bereits zugesagt habe, 120 Plätze zu bauen. Freilich könnten aktuell nicht alle Vorhaben öffentlich behandelt werden, die Stadt sei aber keineswegs untätig.