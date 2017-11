1 / 1

Am Kindergartenprogramm Kita Plus nimmt die Herbert-Kneitz-Kindertagesstätte der Awo in Wirsberg bereits teil. Jetzt wird die Kita für fast eine halbe Million Euro saniert - die Gemeinde spendiert obendrein einen Balkon, der von den beiden Krippengruppen genutzt werden kann. Foto: Sonny Adam