Wir diskutieren über die Zukunft des Kulmbacher Klinikums

Die Bayerische Rundschau veranstaltet gemeinsam mit den Fachverlagen, die auch zur Mediengruppe Oberfranken gehören, eine Diskussionsveranstaltung, in der über die Zukunft und die Herausforderungen des Klinikums gesprochen werden soll.



Neben Geschäftsführerin Brigitte Angermann werden Gerhard Finkenzeller (Leitender Arzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Kulmbach), Pflegedienstleiterin Franziska Schlegel und Personalratsvorsitzender Frank Wilzok mitdiskutieren. Auch werden der Vorsitzende des Zweckverbands Klinikum, Landrat Klaus Peter Söllner, und sein Stellvertreter, Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm, an der Runde teilnehmen. Darüber hinaus wird die Sicht von Patienten ebenso einfließen wie die einweisender Ärzte.





Am 13. März



Die Veranstaltung wird am Dienstag, 13. März, um 18.30 Uhr im Kinder- und Jugendkulturzentrum "Alte Spinnerei" stattfinden. Sie wird öffentlich sein, ein Eintritt wird nicht erhoben.



In das Klinikum Kulmbach sollen in den kommenden acht Jahren insgesamt 130 Millionen Euro investiert werden. Es entstehen Ersatzbauten, es wird saniert - und neue Räume werden angebaut. Ende 2017 hatte die Schaffung des aus 26 Modulen bestehenden vierstöckigen Ersatzbaus auf dem Vorplatz begonnen. Er kostet rund 3,3 Millionen Euro und beherbergt 90 Betten in Zwei- und Drei-Bett-Zimmern. Er ermöglicht die Errichtung des Neubaus Süd, dessen erster Abschnitt bis 2019 fertiggestellt sein soll.



Ende vergangenen Jahres hatte sich auch Kritik am Klinikum erhoben. Aus mehreren Quellen hatte es damals kritische Worte gegeben. Thematisiert worden waren der Bereich Pflege und die Kommunikation mit den Ärzten. Auf der anderen Seite meldeten sich aber auch Stimmen, die ihre Zufriedenheit mit dem Klinikum unterstrichen und vor einer zu kritischen Haltung warnten. All dies soll Thema an dem Abend sein. red