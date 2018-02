Winter auf dem Arbeitsmarkt neigt sich dem Ende entgegen

1640 Männer und Frauen waren im Kulmbacher Raum im Februar arbeitslos, 26 weniger als einen Monat zuvor und 281 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,0 Prozent. Im Vormonat lag sie bei 4,1 Prozent, im Vorjahresmonat sogar noch bei 4,7 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt damit eine deutlich günstigere Entwicklung als im Vorjahr", betont Sebastian Peine, Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, "im Februar 2017 gab es in der Region fast 1.200 Arbeitslose mehr zu verzeichnen".

Die Anzahl der Personen, die mit Wiedereinstellungszusage des früheren Arbeitgebers arbeitslos gemeldet ist, hat sich im Februar kaum verändert. Der Winter hat den Arbeitsmarkt fest im Griff - die Außenarbeiten konnten noch nicht wieder aufgenommen werden. Neu hinzugekommen sind Absolventen nach dreieinhalbjähriger Berufsausbildung, die von ihren Arbeitgebern nicht in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen wurden. Außerdem erfolgten Meldungen nach Ablauf von befristeten Arbeitsverträgen - oftmals aus den Bereichen Dienstleistung und Handel. Bemerkenswert ist das große Interesse von Bürgern aus den EU-Staaten Polen, Tschechien und Slowenien an einer Arbeitsaufnahme in Deutschland, die sich wegen mangelnder Sprachkenntnisse oftmals jedoch nur sehr schwer realisieren lässt.

Die Arbeitgeber des Bauhaupt- und Baunebengewerbes stehen in den Startlöchern für die neue Saison. Gesucht werden Maurer, Maler, Zimmerer, Tiefbauarbeiter sowie angelernte Kräfte für den Hochbau. In der Metall- und Elektrobranche werden auch gerne erfahrene angelernte Kräfte eingestellt. Im sozialmedizinischen Bereich werden Alten-/Gesundheits- und Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte, Erzieher und Sozialpädagogen nachgefragt. Das Lebensmittelhandwerk benötigt dringend Fachverkäufer für Bäckerei und Metzgerei. Für Lager und Transport werden Lkw-Fahrer, Auslieferungs- und Berufskraftfahrer gesucht. Gute Einstellungschancen bestehen für Speditionskaufleute und Kaufleute mit einem Spezialisierungsschwerpunkt, wie zum Beispiel Einkauf, Verkauf, Steuer, Buchhaltung.

Grundsätzlich gilt: "Nahezu 80 Prozent unserer Stellenangebote setzen ein Fachkraftniveau oder höhere Anforderungen voraus. Eine solide Berufsausbildung und der Wille, sich mit Weiterbildungen für die aktuellen Anforderungen des Marktes auf dem Laufenden zu halten sind daher wichtige Grundlagen für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ", erklärt Agenturchef Peine.