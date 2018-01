Wildunfall zwischen Leuchau und Forstlahm

Zwei leichtverletzte Insassen und 3000 Euro Sachschaden waren die Folgen, als ein Wildschwein am Montagmorgen die B 85 zwischen Leuchau und Forstlahm kreuzte. Außerdem kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.



Kurz nach 7 Uhr fuhr eine 23-Jährige aus Himmelkron mit ihrem Auto auf der B 85 in Richtung Kulmbach, als eine kapitale Wildsau seitlich in ihr Fahrzeug rannte. Durch den Anprall wurde das Wildschwein auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo das Tier vom Auto einer 20-Jährigen aus Weitramsdorf überrollt wurde. Dabei brach die Achse des Opel Corsa und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die noch lebende Wildsau wurde von einem Polizeibeamten durch einen Schuss erlöst. Zwei Insassen klagten bei der Unfallaufnahme über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle, so dass ein Transport ins Klinikum nötig wurde.