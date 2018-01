Wie geht es weiter mit Trinkwasserversorgung?

Stellvertretender Bürgermeister Hans-Peter Röhrlein (CSU), der die Sitzung in Vertretung des verhinderten Volker Schmiechen leitete, verlas zunächst die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Hof, demzufolge eine Förderung nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) grundsätzlich nur für die wirtschaftliche und sparsamste Variante in Aussicht gestellt werden kann. Unabhängig von der Lösung, die letztlich umgesetzt werde, sei eine Förderung für die Sanierung von Leitungen möglich, wenn die Härtefallschwelle erreicht werde.



Inzwischen liegt auch die abschließende Stellungnahme der Bayreuther Kanzlei F.E.L.S vor. Demnach, so Röhrlein bestehe für die Gemeinde ein "weiter Gestaltungsspielraum", was die Einhebung von Gebühren und/oder Verbesserungsbeiträgen betreffe.



Zu Beginn der Sitzung löste der Bauantrag von Manfred A. Schuberth eine längere Debatte aus. Der Gumpersdorfer hat auf dem Grundstück seines Wirtshauses unter anderem eine Scheune zur Brotzeitstube ausgebaut, was der Nachbarin ganz und gar nicht gefällt. Die Frau, der das Gremium Rederecht erteilte, stellte fest: "Der zusätzliche Gastraum liegt drei Meter neben meinem Schlafzimmer."



Bekanntgegeben wurde auch, dass das Trinkwasser in Untersteinach weiterhin abgekocht werden muss.



Einen ausführlichen Bericht über die Gemeinderatssitzung lesen Sie im Laufe des Tages auf inFranken.de und in der Donnerstagsausgabe der Bayerischen Rundschau.