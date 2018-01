Ob es nun knapp fünf Wochen nach dem Heiligen Abend eine nachgeholte Bescherung war oder eher - wie es Landrat Klaus Peter Söllner formulierte - ein freudiges Ereignis "wie ein Sechser im Lotto": Die Freude dürfte bei einer Reihe von Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis Kulmbach riesig gewesen sein. Zwölf Kommunen können sich über Fördermittel in Höhe von insgesamt knapp sieben Millionen Euro freuen. Damit sollen insgesamt 26 Maßnahmen finanziert werden, die überwiegend ein Ziel haben: Die Wiederbelebung der Ortskerne, die vor allem durch die neue Nutzung von Leerständen erfolgen soll.



Das Geld stammt aus der Förderoffensive Nordostbayern 2017. Dieses Projekt war vom Bayerischen Ministerrat im September 2016 beschlossen worden. Ursprünglich hätten davon nur die Landkreise Hof, Kronach, Wunsiedel und die kreisfreie Stadt Hof profitieren sollen. Nach Interventionen aus dem Landkreis Kulmbach wurde dann auch Kulmbach in die Förderkulisse mit aufgenommen. Mit dem Förderprogramm können Maßnahmen, die der Beseitigung von Leerständen im Ort und der Aufwertung der Stadt- und Ortskerne dienen, im Rahmen der Städtebauförderung und Dorferneuerung mit einem Fördersatz von 90 Prozent unterstützt werden.



Offiziell übergeben wurden die Förderbescheide am Freitag im Landratsamt Kulmbach. Wie Landrat Klaus Peter Söllner erläuterte, waren nach Bekanntgabe des Förderprogramms insgesamt fast 60 Bewerbungen mit einem Investitionsvolumen von etwa 70 Millionen im Bereich der Städtebauförderung und 16 Maßnahmen beim Amt für ländliche Entwicklung angemeldet worden.



In der Städtebauförderung wurde für das Jahr 2017 dem Landkreis Kulmbach ein Gesamtbudget von 3,933 Millionen Euro zugeteilt. Weitere 2,853 Millionen Euro wurden als Zusagen für 2018 vorgesehen. Das sei, so Söllner, "wie ein Sechser im Lotto". Viele der in die Förderung aufgenommenen Projekte seien ohne dieses Geld nicht machbar gewesen, so der Landrat, der sich insbesondere bei der zuständigen Abteilungsdirektorin bei der Regierung von Oberfranken, Marion Resch-Heckel, und beim örtlichen Projektleiter Klaus Bodenschlägel, bedankt



"Ein Gewinn für die ganze Region"

Marion Resch-Heckel, die die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen lobte, betonte, es handle sich hier nicht um ein "Abbruchprogramm", sondern um ein echtes Aufwertungsprogramm für die Ortskerne, das passgenau auf die Bedürfnisse der Gemeinden zugeschnitten sei. Mit diesem Programm könne man nicht nur viele Ortskerne revitalisieren, sondern man reduziere auch den Flächenverbrauch.

Damit sei das Programm "ein Gewinn für die ganze Region", sagte Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD) und ihr Landtagskollege Martin Schöffel (CSU) sprach gar von einem "Programm des Aufbruchs". "Das Beste, was dem Landkreis Kulmbach passieren konnte, wie es Landtagsabgeordneter Ludwig von Lerchenfeld (CSU) formulierte.



Folgende Projekte haben schon Förderbescheide erhalten

Der Markt Kasendorf für die Machbarkeitsstudie Revitalisierung des Gebäudes Marktplatz 5, ehemaliges Schwarzes Ross und weiteren Leerstand in der Ortsmitte



Die Stadt Kulmbach für die Machbarkeitsstudie der Umnutzung der Gebäude A1 und A6 auf dem ehemaligen Spinnereigelände (Leerstand seit 1995)



Der Markt Thurnau zur Sanierung und Umnutzung des Nordflügels von Schloss Thurnau im Bauabschnitt 3 B für das Institut für Fränkische Landesgeschichte (Leerstand seit über 40 Jahren)



Die Stadt Kulmbach für den Grunderwerb und Abbruch des leerstehenden Anwesens Webergasse 15 in Kulmbach mit anschlug. Platzgestaltung



Der Markt Thurnau für die Umverlegung und Neugestaltung des Busbahnhofs zur Nutzung der Flächen innerörtlichen Leerstands (1. Teilbetrag)



Der Markt Mainleus für den Grunderwerb Leerstand alte Spinnerei Mainleus, Aufstockung der Bezuschussung aus der Förderoffensive



Die Stadt Kulmbach für den Ausbau des Leerstandes 2. Obergeschoss der Spinnerei zum Kunst- und Kulturzentrum, Aufstockung der Bezuschussung aus der Förderoffensive



Der Markt Marktleugast für den Grunderwerb und Abbruch der Anwesen Marktplatz 12 (seit 2009 in der Versteigerung) und Marktplatz 14 mit anschließender Freiflächengestaltung



Der Markt Mainleus zur Altlastenuntersuchung "Alte Spinnerei"



Der Markt Marktschorgast für Grunderwerb, Rückbau und Aufwertung der Fläche des ehemaligen "Goldenen Löwen", Bahnhofstr. 1 (Leerstand seit 1981)



Der Markt Marktschorgast für Grunderwerb, Rückbau und Aufwertung des Anwesen Oberanger 14



Die Gemeinde Neudrossenfeld für Grunderwerb und Abbruch des Anwesens Bayreuther Str. 4 zur Schaffung von Parkplätzen



Der Markt Thurnau für die Aufwertung und Umgestaltung des Rathausplatzes mit Umfeld incl. Modernisierung leerstehendes Rückgebäude altes Rathaus Thurnau



Der Markt Wonsees zur Modernisierung der ehemaligen Schulturnhalle in Wonsees



Der Markt Presseck für Abbruch und Aufwertung Stadtstreicher Str. 1 in Presseck



Einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn haben bereits erhalten:

der Markt Wirberg für die Sanierung der Gebäude Marktplatz 10 und Marktplatz 12



Die Gemeinde Trebgast für den Umbau des Bahnhofgebäudes zu einer Tagespflegeeinrichtung und sechs Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss



Der Markt Wonsees für die Machbarkeitsstudie zur Behebung innerörtlicher Leerstände und Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch den Markt Wonsees



Der Markt Thurnau für Gestaltungsfibel und Beratungen für ein kommunales Sanierungsprogramm



Der Markt Mainleus für den Architektenwettbewerb "Ehemalige Spinnerei"



Mit Mitteln 2018 dürfen rechnen:

der Markt Marktschorgast für die Sanierung des ehemaligen Wasserhauses der Bahn



Der Markt Thurnau für eine Machbarkeitsstudie zur Umnutzung eines Gebäudes am Marktplatz



Die Stadt Kulmbach mit einem 1. Teilbetrag für den Abbruch und gegebenenfalls eine Machbarkeitsstudie "Kaufplatz Kulmbach"



Der Markt Kasendorf für eine Sanierung des Gebäudes "Schwarzes Ross", sofern die Machbarkeitsstudie entsprechende Ergebnisse liefert.



Aktuell erhielten nun die Förderbescheide:

Die Gemeinde Neudrossenfeld als Mittel zur Sanierung der "Alten Schmiede" in Altdrossenfeld - private Sanierungsmaßnahme Familie Ross



Die Gemeinde Neuenmarkt zur Sanierung des Empfangsgebäudes, des ehemaliges Sozialgebäudes und der ehemaligen Güterhalle des DDM (1. Teilbetrag für Planungen)



Der Markt Thurnau für die Umverlegung und Neugestaltung des Busbahnhofs zur Nutzung der Flächen innerörtlichen Leerstands (2. Teilbetrag)



Damit wurden etwa 3,4 Millionen Euro der für 2017 eingeplanten "Kulmbach-Mittel" von insgeamt etwa 3,9 Millionen Euro Bescheide erteilt. Knapp 3 Millionen der fest zugesagten Mittel für 2018 sind schon mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn versehen. Damit wird im Landkreis Kulmbach ein Investitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro auf den Weg gebracht.