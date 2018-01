Wie ein Lottogewinn für die Hutschdorfer Fachklinik

Die Deutsche Fernsehlotterie der ARD macht Menschen glücklich: nicht nur die 70 Millionäre, die sich jedes Jahr über einen Hauptgewinn freuen dürfen, sondern auch Menschen, die auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen sind. "Unsere Aufgabe ist es, das solidarische Miteinander in Deutschland zu stärken", heißt es zur Zielsetzung des Hilfswerks.



Gefördert werden soziale Projekte in ganz Deutschland. Zu den glücklichen Spendenempfängern zählt jetzt auch die Fachklinik Haus Immanuel in Hutschdorf, wo Frauen mit Alkohol- und Medikamentensucht behandelt werden. Es gibt 60 Therapieplätze. Die Hutschdorfer Fachklinik bietet auch die Möglichkeit, dass zwölf Kinder von Patientinnen betreut werden.



Sporttherapie sehr wichtig

Für den Turnhallenneubau schüttete die Fernsehlotterie 206.000 Euro aus. Das Projekt wurde am Sonntag bei der Wochenziehung im ARD-Vorabendprogramm vorgestellt. "Die Sporttherapie spielt bei uns eine wichtige Rolle", sagte Klinikleiter Gotthard Lehner auf Anfrage von inFranken.de .



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in Kürze bei inFranken.de .