Wer will Chorleiter in Kauerndorf werden?

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Sängerinnen und Sänger allerorten vor schwierigen Zeiten stehen. Neben Nachwuchsproblemen kommt häufig auch der Umstand hinzu, dass sich kein passender Chorleiter oder auch passende Chorleiterin findet, um den Chor zu übernehmen. Und häufig stehen die Gesangvereine und Chorgemeinschaften vor der Entscheidung, wie und ob es überhaupt mit dem Singstundenbetrieb weitergeht.



Zerrreißprobe

Dieses Problem haben gegenwärtig die Sänger vom Männergesangverein "Fidelia" Kauerndorf und der Singgemeinschaft Forstlahm-Lehenthal, die seit knapp zehn Jahren eine Singgemeinschaft pflegen, die jetzt vor einer Zerreißprobe steht. Der Grund: Chorleiter Hermann Hamacher, der seit über 30 Jahren die beiden Chöre leitet, fühlt sich gesundheitlich nicht mehr in der Lage, den Dirigentenstab auch in Zukunft weiter zu führen.

Es zeichnet den verdienstvollen Chorleiter Hermann Hamacher aus, dass er so gut es geht noch solange weitermachen will, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihn gefunden wird, doch allzu viel Zeit darf da auch nicht ins Land gehen, denn Hermann Hamacher ist nicht mehr der Jüngste und zudem auch gesundheitlich angeschlagen.

Während der Gesangverein "Fidelia" Kauerndorf 1896 gegründet wurde, besteht der Gesangverein Kulmbach-Forstlahm seit 1903. Seitdem erlebten beide Vereine zahlreiche Höhepunkte, doch jetzt kämpfen die Sänger um den Fortbestand beider Vereine. Hermann Hamacher, der beide Chöre leitete, war der Geburtshelfer der Singgemeinschaft. Vorsitzender Detlef Kühl vom Gesangverein "Fidelia" Kauerndorf erinnert sich: "Wir sind langsam zusammengewachsen. " Bereit 2010 habe sich abgezeichnet, dass die Kauerndorfer bei öffentlichen Auftritten nur mit Unterstützung der Chorgemeinschaft Forstlahm-Lehenthal singfähig ist.



Von Anfang an gut verstanden

Schriftführer Edgar Schmidt vom Gesangverein Kulmbach-Forstlahm hat ein Protokoll aus dem Jahre 2009 gefunden, in dem die Singgemeinschaft zwischen Forstlahm und Kauerdorf offensichtlich aus der Taufe gehoben wurde: "Die Sängerstärken wurden damals von Kauerndorf mit 20 bis 22 Sänger und Forstlahm mit 16 bis 18 Sänger angegeben. Es kam dann auch der Vorschlag von Hermann Hamacher, wechselweise die Singstunden in Kauerndorf am Mittwoch und in Forstlahm am Donnerstag einzurichten."

Man erkannte damals die Notwendigkeit einer Singgemeinschaft und das Wichtigste war dabei: Die Sänger beider Chöre verstanden sich auf Anhieb. Das war mit ein Verdienst von Hermann Hamacher. Vorsitzender Detlef Kühl: "Ihm haben wir es zu verdanken, dass diese Chorgemeinschaft zwischen Kauerndorf und Forstlahm-Lehenthal immer noch besteht."

Und zweiter Vorsitzender Reinhold Dippold ergänzt: "Wir hatten über all die Jahre mit Hermann Hamacher einen hervorragenden Dirigenten, der uns auf ein hohes Leistungsniveau gebracht hat. Ihm liegen beide Chöre am Herzen und sein Wunsch ist es natürlich, dass unser Männerchor zumindest in der bisherigen Qualität weitermachen kann."

Jetzt wissen die Verantwortlichen von beiden Gesangvereinen, dass ein Nachfolger für Hermann Hamacher nicht einfach aus dem Hut gezaubert werden kann. Reinhold Dippold räumt ein: " Wenn wir auf Anhieb keinen ausgebildeten Chorleiter bekommen, sind wir auch bereit, diesen auf die Chorleiterschulung zu schicken. Wenn sich also ein junger Mann oder eine junge Frau noch ausprobieren will, dann sind wir dafür auch offen. Ein volkstümlicher Chorleiter wäre für uns der Richtige."



Nachwuchs steht bereit

Was beim Männerchor "Fidelia" Kauerndorf noch als Glücksfall hinzukommt: Man verfügt derzeit über fünf bis sechs junge Sänger, die sich erst vor wenigen Jahren aus einer Laune heraus dem Chor angeschlossen haben, aber ihm seitdem treu geblieben sind. Nicht zuletzt wegen dieser jungen Sänger soll der Fortbestand der Chorgemeinschaft auch für die Zukunft gesichert werden. Vorsitzender Kühl: "Es würde uns vor allem um unsere jungen Sänger leidtun, wenn wir den Singbetrieb einstellen müssten."



Chorleiter gesucht



Wer Interesse hat, einen starken Männerchor mit derzeit 34 Aktiven zu leiten, der sollte sich umgehend bei einem der beiden Vorsitzenden melden:



Detlef Kühl , Gesangverein "Fidelia" Kauerndorf: Weinbergstraße 35, 95361 Ködnitz, Telefon 09221/1667, Mail: detku@online.de



Hans Lauterbach Gesangverein Kulmbach-Forstlahm, Forstlahmer Straße 30, 95326 Kulmbach. Telefon 09221/76507.