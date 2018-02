Wer holt sich die Kulmbacher Koch-Krone?

Vier Köche, zwei Generationen





Viel Raum für Fantasie





Mitmachen beim Familienkochduell: So geht's



Wer?

Wann und wo?

Teilnahmevoraussetzung?

Kosten

Bewerbungen

Essen ist mehr, als nur den Magen zu füllen, um den Hunger zu stillen. Essen ist Genuss und Kultur, das gemeinsame Kochen kann ein Vergnügen für die ganze Familie sein. Selbst aus frischen Zutaten etwas Leckeres zuzubereiten, ist wieder "in". Im Fernsehen duellieren sich Hobbyköche vor großem Publikum, in Kulmbach können sie am 11. November in der Mupäz-Lehrküche zeigen, dass sie es am Herd drauf haben.Sie experimentieren gern mit frischen Zutaten und Gewürzen? Die Kinder helfen mit und haben Spaß dabei? Sie lieben die Herausforderung und wollen als Familie gemeinsam einen schönen Nachmittag erleben? Dann sind Sie die idealen Kandidaten für unser 4. Familienkochduell! Gastgeber des Ereignisses sind die Akademie für Ernährung, das Bayerische Brauerei- und Bäckereimuseum im Mönchshof und die Bayerische Rundschau.Die Idee: Jeweils vier Mitglieder einer Familie (mindestens zwei Generationen) bilden ein Team und liefern sich eine Küchenschlacht mit drei anderen Familien-Teams. Der Spaß am gemeinsamen Kochen soll dabei im Mittelpunkt stehen, aber es gibt natürlich auch noch einen pädagogischen Hintergedanken. Die Veranstaltung soll zeigen, dass es nicht schwer ist, aus alltäglichen Zutaten raffinierte und gesunde Gerichte zu zaubern.Die Aufgabe: Jedes Team bekommt einen identischen Warenkorb im Wert von 90 Euro zur Verfügung gestellt und zaubert daraus ein Drei-Gänge-Menü für zehn Personen. Neben der Jury sind die Verkoster Rundschau-Leser, die das kulinarische Erlebnis gewonnen haben. Unterstützung am Herd gibt's dabei für alle Teams von Profikoch Marcus Schulz.Und was steckt drin im Warenkorb? Die Details werden noch nicht verraten, aber die Zutaten sind so gewählt, dass sie flexibel eingesetzt werden können und den Kochteams viel Spielraum für Kreativität lassen. Kräuter und Früchte der Saison gehören ebenso dazu wie preisgünstige Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln und rohes Gemüse werden Grundbausteine sein.Es wird aber auch eine exotische Zutat versteckt sein, die auf den ersten Blick nicht ins Konzept passt und Fantasie fordert.Eine fachkundige Jury entscheidet, wer am leckersten gekocht hat, und die Leistungen aller Köche werden mit attraktiven Kreisen belohnt. Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für ein Plassenburg-Open air 2018, weitere Konzertkarten, einen Gutschein für die gemeinsame Teilnahme des ganzen Teams an einer Aktion im Mönchshof und Bücher für kreative Köche.Familien mit Spaß am Kochen; vier Akteure, mindestens zwei Generationen. Auch gemischte Teams kleiner Familien sind möglich. Freunde, Patenkinder, Nachbarn dürfen mit ins Team, wenn sich keine vier Mitstreiter innerhalb der Familie finden lassen.Samstag, 11. November, 16 Uhr, Museumspädagogisches Zentrum im Mönchshof.Spaß am Kochen!Die Teilnahme ist kostenlos, alle Waren werden von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt.Wer dabei sein will, bewirbt sich bis 15. Oktober mit Namens- und Altersangabe der Team-Mitglieder bei der Bayerischen Rundschau, Redaktion, E.-C.-Baumann Straße 5, Kulmbach, E-Mail redaktion.kulmbach@infranken.de . Wir benachrichtigen die Gewinner.