Weihnachtskonzert mit Ljubka Biagoni zu Guttenberg - wir verlosen Karten

Im Sommer 2018 bildet die berühmte und charmante Dirigentin Ljubka Biagoni zu Guttenberg gemeinsam mit ihren weltbekannten Sofia Symphonics wieder den krönenden musikalischen Abschluss der Plassenburg Open-Air Reihe. Wer nicht so lange auf wundervolle Klänge und ein unvergessliches Konzerterlebnis warten möchte, für den bietet sich bereits im Dezember eine großartige Möglichkeit.Denn auch in diesem Jahr wird Ljubka Biagoni zu Guttenberg mit ihrem Chor und Orchester ein Weihnachtskonzert in der Kulmbacher Stadthalle geben und musikalisch die besinnliche Vorweihnachtszeit einläuten.Das Weihnachtskonzert findet am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr statt.Wir verlosen dafür zehn Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, muss folgende Frage beantworten: Wann tritt Ljubka Biagoni zu Guttenberg das nächste Mal in Kulmbach auf?Die richtige Antwort kann bis Mittwoch, 6. Dezember, 12 Uhr, geschickt werden an: BR-Redaktion, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach, per Fax an 09221/949-378 oder per E-Mail an redaktion.kulmbach@infranken. de . Bitte Name und Telefonnummer nicht vergessen.Bei mehr als zehn richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.