Weiber, Sinnsuche und Musik

Experimittwoch



mail@das-baumann.de

Die Requisiten fürs "Grippenspiel" sind verräumt. Im Theater das Baumann im Kulmbacher Ortsteil Ziegelhütten ist man bereit für einen schwungvollen Start ins neue (Spiel)-Jahr. Da steht zunächst die Wiederaufnahme eines Stückes an, für die die Truppe um Rüdiger Baumann schon einmal gefeiert wurde. "Ka Weiber, ka Gschrei" heißt der musikalische Spaß des fränkischen Autors Helmut Haberkamm, und es geht darum - richtig: um "die Weiber". Aber auch um die Befindlichkeiten von Männern in der Lebensmitte, um das Leben an sich und überhaupt, und natürlich um Musik. Die meist englischsprachigen Songs aus einer Zeit, in der die drei Protagonisten und der Rock'n'Roll jung waren, sind für das Stück ins Fränkische übersetzt worden, was den besonderen Reiz des Stückes ausmacht.Insgesamt 13 Mal ist "Ka Weiber, ka Gschrei" ab dem 9. Januar im "Baumann" zu sehen.Ebenfalls noch im Januar startet im Theater von Rüdiger Baumann ein Experiment, das auch so heißt: Der Experimittwoch. Jeweils an einem Mittwoch soll von alten oder jungen Hasen ein kleines oder auch größeres Programm geboten werden. Eine Art theatralisch-musikalische Wundertüte soll das werden - die Zuschauer sollen, können und dürfen sich überraschen lassen. Das Programm für die Auftaktveranstaltung allerdings steht fest: Siggi Michl, einer der Akteure von "Ka Weiber, ka Gschrei" und überdies bekannt durch Ensembles wie die "Landmusigg" oder "Blao", präsentiert am 17. Januar ab 19 Uhr "Musigg und Gwaaf".Rüdiger Baumann hat außerdem noch zwei weitere, bereits bekannte Stücke im Programm, die allerdings nicht auf der heimischen Bühne, sondern "auswärts" gespielt werden. Am 15. Januar um 19 Uhr ist in den Räumen der Gemeinschaft innerhalb der Kirche in der Weltrichstraße 1 "Oskar und die Dame in Rosa" von Eric-Emmanuel Schmitt zu sehen. Für Katrin Mulzer und Rüdiger Baumann geht es darin vor allem um die Frage, ob nur gesunde Menschen ein Recht auf Lachen haben.Nur am 31. Januar ist im Kintopp in Hollfeld "A schöna Leich" zu sehen: Die Komödie aus der Feder von Rüdiger Baumann sorgte bei den bisherigen Aufführungen für viele Lacher beim Publikum - aber auch dafür, dass manch einem ein solcher Lacher im Halse stecken bliebt.Eine Übersicht über sämtliche Aufführungstermine gibt es im Internet unter www.das-baumann.de . Reservierungen sind online möglich. Karten gibt es außerdem auch bei Sintenis Deko & Schenken in der Blaicher Straße 25 in Kulmbach.Mehr Informationen gibt es beim Theater "Das Baumann" unter der Telefonnummer 09221/93393 oder per Mail unter