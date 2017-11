1 / 1

Die Sicherung der historischen Baille-Maille-Brücke für Fußgänger und Radfahrer bereitet der Gemeinde Himmelkron nach wie vor große Probleme. Jetzt soll ein Ingenieurbüro Kosten ermitteln. In der Zwischenzeit verursachte ein umgestürzter Baum am Mainufer einen weiteren Schaden am Geländer. Foto: Werner Reißaus