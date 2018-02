Was wird aus dem alten Blaicher Kindergarten?

Was wird aus dem alten Kindergarten in der Blaich? Nach dem Umzug der Kinder in den Neubau an der Blaicher Straße steht das über vier Jahrzehnte alte Gebäude leer. Die Kirchengemeinde, der das Haus gehört, hat keine Verwendung dafür.

Nun zeichnet sich eine neue Nutzung ab. Die Regensburger Firma Heisterkamp & Lerch, eine Ingenieurgesellschaft für Bauwesen aus Regensburg, möchte das Gebäude kaufen und darin eine Tagespflege-Einrichtung für Senioren sowie Senioren-Appartements einrichten. Das Projekt, das den Arbeitstitel "Wohnen am Kirchberg" trägt, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber die Gemeinde ist zuversichtlich - und freut sich, dass sich neben der Kirche eine soziale Einrichtung ansiedeln will.



Ungeklärt sind noch Fragen der Erschließung. Die Zufahrt von der Matthäus-Schneider-Straße her halten Anlieger für zu schmal.



Mehr dazu lesen Sie in Kürze auf inFranken.