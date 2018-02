Was Unternehmer von Fischhändlern lernen können

Sie arbeiten hart, verdienen wenig, sind selten hoch qualifiziert. Aber sie sind mit viel Motivation bei der Sache: "Es ist ein Scheiß-Job. Aber trotzdem haben die ihren Spaß". So fasst Michael Ehlers, Rhetorik- und Management-Trainer aus Bamberg, die Situation der Händler auf dem Hamburger Fischmarkt zusammen. Woher kommt diese Motivation? Lässt sich die vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen? Darüber hat sich Ehlers seine Gedanken gemacht. In der Figur des Hein Hansen bringt er diese Gedanken einem großen Publikum näher.



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "BIZZ Kraft" war Ehlers alias Fischverkäufer Hein Hansen am Mittwoch in der Kulmbacher Dr.-Stammberger-Halle zu Gast und präsentierte seine Thesen zum Thema Motivation dort äußerst temperamentvoll in einem Mix aus Wissenschaftsvortrag und Comedy.



Warum Spaß an der Arbeit wichtig ist, demonstrierte er anhand von Zahlen: Die Gallup-Studie, Deutschlands renommierteste und umfangreichste Studie zur Arbeitsplatzqualität, geht davon aus, dass der deutschen Wirtschaft durch unmotivierte Mitarbeiter jährlich rund 138 Milliarden Euro entgehen. Jeder vierte Arbeitnehmer, so die Schätzung, geht ohne Motivation an die Arbeit, hat die innerliche Kündigung bereits vollzogen. Der Schaden, der durch "aktiv unengagierte" Mitarbeiter entsteht, ist kaum überschaubar. Der Grund dafür? Schlechtes Management, sagt Hein Hansen. Weshalb sein bekanntestes Buch, für das er im Laufe des Abends ausdauernd wirbt, auch "Der Fisch stinkt vom Kopf" heißt.



Dabei sei der Mensch von seinem Wesen her durchaus leistungsbereit, sagt Hein Hansen und zitiert den Wissenschaftler Felix von Cube, der in einem Buch von der "Lust an Leistung" spricht. Während beispielsweise Kleinkinder noch hochmotiviert seien, dem Vorbild der Eltern folgend das Laufen zu lernen, und sich dabei auch von Rückschlägen nicht abhalten lassen, verliere sich diese Motivation im Laufe der Jahre - nicht selten bedingt durch Erfahrungen in der Schule oder im Beruf. Den Mitarbeitern diese Motivation wiederzugeben und ihr Potenzial freizusetzen, sei Aufgabe von Führungskräften. "Kapital lässt sich beschaffen. Fabriken lassen sich bauen. Menschen muss man gewinnen."



Ratschläge, wie sich das bewerkstelligen lässt, hat der Motivations-Experte einige parat. Ganz wesentlich sei es, dass sich Arbeitnehmer mit den Zielen ihres Unternehmens identifizieren könnten. Mangelnde Identifikation führe auf Dauer zu Frust, verursache Stress und Blockaden und mache krank. Als ganz wesentlich erachtet er es, dass die Menschen Freude und Spaß an ihrem Arbeitsplatz haben. Er demonstriert das mit Beispielen aus weltweit erfolgreichen Unternehmen wie zum Beispiel Google, die das Bedürfnis der Arbeitnehmer nach Spaß erkannt, das Arbeitsumfeld entsprechend gestaltet und die Effizienz dadurch gesteigert haben.



Das alles präsentiert Hein Hansen nicht trocken und wissenschaftlich. Mit einem temperamentvollen Auftritt, angelehnt an die Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt, gewinnt er von der ersten Minute an die Aufmerksamkeit seines Publikums. Das bezieht er immer wieder in seine Show ein, demonstriert mit Film-Einspielungen unter anderem vom berühmten Pike Place Fish Market in Seattle (USA), worauf es ihm ankommt, und sorgt mit einem umfangreichen Repertoire an flapsigen Sprüchen für eine durchgehend lockere Atmosphäre unter den Zuhörern - auch wenn er hin und wieder nicht mehr ganz zeitgemäße Klischees betreffend das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bedient.



Auch macht er kräftig Werbung für seine Bücher. Aber das darf sein. Immerhin ist es ein Anliegen der Veranstaltungsreihe "BIZZ Kraft", den Gästen Informationen an die Hand zu geben, die nachhaltig wirken.



BIZZ Kraft

Das "Bizz" in "BIZZ Kraft" steht für "Business". "BIZZ Kraft" nennt sich ein Expertenforum, das sich an die Geschäftswelt wendet und an alle, die die Geschäftswelt (besser) verstehen wollen. "BIZZ Kraft" ist eine gemeinsame Initiative von Oberfranken Offensiv, der Mediengruppe Oberfranken, dem Veranstaltungsservice Bamberg und dem Wirtschaftsclub Bamberg.

Die Kulmbacher Veranstaltung moderierten der Geschäftsführer von Oberfranken Offensiv, Frank Ebert, und der Redaktionsleiter der Bayerischen Rundschau, Alexander Müller.



Das Programm von "BIZZ Kraft" gibt es auf der Internet-Seite der Aktion. Kartenbestellungen sind dort sowie unter der Telefonnummer 0951/23837 möglich.