Was muss ich in Sachen Pflege wirklich wissen?

Die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Krebs und Epilepsie standen 2017 im Mittelpunkt von Kundenveranstaltungen. Sie stießen jeweils auf großes Interesse.Daher laden nun die Fachverlage der Mediengruppe Oberfranken, zu der auch die Bayerische Rundschau gehört, zu einem weiteren Informationsabend ein. Diesmal geht es um das Thema Pflege. Referentin wird Sabine Streng sein. Sie ist gelernte Krankenschwester und tätig in der Pflegeberatung der Arbeiterwohlfahrt in Kulmbach. Am Donnerstag, 8. Februar, wird sie folgende Fragen beantworten: Wie läuft das mit der Pflege? Worauf muss ich achten? Welche Leistungen erhalten pflegebedürftige Menschen aus der Pflegeversicherung? Was müssen Personen tun, die bereits Leistungen erhalten, um die neuen Leistungen nach der Gesetzesänderung zu bekommen? Wie wird mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff umgegangen - das heißt, welche Lebensbereiche werden betrachtet und gewichtet?Die Veranstaltung findet im Verlagshaus der Mediengruppe in der E.-C.-Baumann-Straße 5 ab 18.30 Uhr statt.Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei, allerdings freuen sich die Organisatoren über eine kleine Zuwendung zugunsten des Spendenvereins der Mediengruppe Oberfranken, "Franken helfen Franken".Anmeldeschluss ist Montag, 5. Februar, 15 Uhr. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100 Personen.Sollten sich mehr Kulmbacher für das Thema interessieren, werden die Plätze nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben.Die Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 09221 /949494 (Montag von 8 bis 17 Uhr) oder im Internet unter der Adresse www.inFran ken.de/abovorteil - Anmeldeschluss ist der 5. Februar.