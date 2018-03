Warum hat das Mönchshof-Bräuhaus zu?

Passanten waren verwundert, Gäste, die sich auf eine Einkehr gefreut hatten, waren irritiert: "Vorübergehend geschlossen" stand am Mittwoch auf einem Schild an der Einfahrt zum Mönchshof-Gelände. Als Grund wird die "Geschäftsaufgabe der Pächterin" genannt.



Wirtschaftliche Gründe seien dafür ausschlaggebend gewesen, sagt Natalia Balacka, Sprecherin der Kulmbacher Brauerei, der auch das Bräuhaus gehört. "Wir bedauern sehr, dass die Pächterin aus wirtschaftlichen Gründen das Bräuhaus seit gestern geschlossen hat und es wegen Geschäftsaufgabe nicht weiter betreiben wird", so Balacka. "Deshalb muss das Bräuhaus leider bis auf Weiteres geschlossen bleiben."



Was Details der Geschäftsaufgabe angeht, hält man sich bei der Brauerei, bei der wir schriftlich angefragt haben, bedeckt. Man sei von der Pächterin über größere Reservierungen informiert worden, die für die nächsten Tage anstehen, so die Pressesprecherin. Man habe zu den Gästen Kontakt aufgenommen und sie informiert. Informationen über weitere Reservierungen gebe es derzeit nicht.



Wie lange die Schließung dauern wird, sei noch nicht absehbar, sagt Natalia Balacka: "Wir bemühen uns derzeit aktiv einen neuen Pächter zu finden."