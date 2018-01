Vorverkauf für Plassenburg-Open-Airs läuft auch Hochtouren

Einige Hochkaräter dabei





Auch junge Leute schätzen das Ambiente





"Haindling" zum fünften Mal auf der Burg



Noch sind es fast genau sechs Monate, ehe Künstler und Gruppen wie "LaBrassBanda", Albert Hammond oder "Haindling" den Schönen Hof der Plassenburg wieder zur sommerlichen Open-Air-Bühne werden lassen. Der Vorverkauf läuft jedoch bereits auf Hochtouren.Vom 17. bis 22. Juli erwartet die Besucher auf der Plassenburg ein abwechslungsreiches Programm mit vielen hochkarätigen Künstlern. Mit dem Verlauf des Ende Septembers gestarteten Vorverkaufs zeigen sich dier Tourismus- und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach und die Konzertagentur Motion Kommunikation sehr zufrieden."Derzeit sind rund 4000 Tickets, also bereits fast die Hälfte aller zur Verfügung stehenden Tickets verkauft", freut sich Motion-Geschäftsführer Matthias Mayer über einen Vorverkauf auf Hochtouren. "Das zeigt, dass das Programm von den Kulmbachern, aber auch von vielen Gästen aus der Region wieder gut angenommen wird."Besonders freut die Veranstalter, dass mit etwa 1000 Tickets die meisten Karten bislang für das Konzert mit "LaBrassBanda" abgesetzt worden. "Hierbei handelt es sich um ein unbestuhltes Konzert für ein etwas jüngeres Zielpublikum - das zeigt, dass auch diese Zielgruppe die besondere Atmosphäre im Schönen Hof der Burg zu schätzen weiß."Doch auch für die beiden Konzerte mit der britischen Musiklegende Albert Hammond ("It never rains in southern California") und der niederbayerischen Kult-Formation "Haindling", die bereits bei einer der ersten Open-Air-Nächte im Jahr 2000 Teil des Programms war, sind bereits über die Hälfte der verfügbaren Tickets abgesetzt.Auf Letzteres freuen sich die Veranstalter übrigens besonders: "Die Gruppe mit ihrem musikalischen Kopf Hans-Jürgen Buchner wird 2018 zum fünften Mal auf der Burg zu Gast sein - und vielleicht auch zum letzten Mal. Immerhin ist Hans-Jürgen Buchner gerade 73 Jahre alt geworden", weiß Mayer, für den die Konzerte mit der Band auch immer persönliche Höhepunkte sind. "Das sind nicht nur fantastische Musiker und Multi-Instrumentalisten, sondern auch ganz besondere Menschen".Eröffnet wird die Konzertreihe am Dienstag, 17. Juli, von "I Am From Austria" mit zahlreichen unvergesslichen Songs des Austro-Pops, außerdem sind mit "Faun" und "Ganaim" am 19. Juli zwei Bands aus den Bereichen Mittelalter-Folk und Irish-Folk zu Gast. Beschlossen wird der Konzertreigen auch diesen Sommer wieder von einem Konzert der Sofia Symphonics mit Dirigentin Ljubka Biagioni zu Guttenberg.für die Open-Air-Nächte auf der Plassenburg gibt es in verschiedenen Kategorien auf der Homepage des Festivals unter www.plassenburgopenair.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Alle Veranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Bustransfer ist im Ticketpreis enthalten.