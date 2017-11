Vorlesen öffnet Kindern Welten

Der bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von "Die Zeit" und den Stiftungen Lesen und Deutsche Bahn. Dieser Aktionstag fand im Landkreis Kulmbach auch im Glasbau des Deutschen Dampflokomotiv-Museums statt und in der Kita "Kinder-Arche" in Mainleus. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken.



Das Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor - zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. Auch an ungewöhnlichen Vorleseorten finden Aktionen statt: im Schwimmbad, in einem Tierpark, in Museen oder als Guerillavariante in der Fußgängerzone - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Zum 14. Bundesweiten Vorlesetag konnte das Deutsche Dampflokmuseum (DDM) mit Bürgermeister Siegfried Decker und seiner Stellvertreterin Patricia Lerner zwei prominente Vorleser gewinnen. Sie lasen den knapp 40 Kindern der beiden vierten Klassen der Grundschule Neuenmarkt-Wirsberg aus dem Kinderbuch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" vor. Die Geschichten von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer sind längst Kinderbuchklassiker.



Literatur im Kindergarten

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die "Kinder-Arche Mainleus" wieder am Vorlesetag. Bereits seit vielen Jahren engagieren sich die Mitarbeiter der Einrichtung, um immer wieder neue Lesepaten für diesen Tag zu gewinnen. Die Lesepaten heuer waren der Bürgermeister der Marktgemeinde, Robert Bosch, Dritter Bürgermeister Günther Stenglein, Ingrid Bär vom Kirchenvorstand und Jennifer Killenberg vom Elternbeirat der "Kinder-Arche".



Selbstverständlich gibt es in der Einrichtung auch eine Lesepatin: Hildegard Bauer besucht jeden Monat die Kinder und begeister sie mit Geschichten, Märchen und Erzählungen. Begeistert haben am Vorlesetag aber vor allem die Kinder, die in gekonnter Weise "ihre" Lieblingsbücher mitgebracht und vorgestellt haben.