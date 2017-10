Vampirfilm made in Oberfranken kommt in die Kinos

Bundesweit läuft er am 17. November in der Reihe "Midnight Movie" in 22 UCI-Kinos. Regisseur, Autor und Produzent Stefan Schwenk arbeitete gut fünf Jahre an seinem Fantasy-Actionfilm, den er unter anderem per Crowdfunding finanzierte. Entstanden ist er in Kulmbach und in der Fränkischen Schweiz.



Zudem läuft sein Film als Sondervorführung auf den Internationalen Hofer Filmtagen. Freuen darf sich der Filmemacher auch über erste Auszeichnungen aus den USA.



Am Freitag (27. Oktober) startet der Film in verschiedenen deutschen Kinos, außerdem ist er dann auch in Österreich zu sehen. "Mein Wunsch war es von Anfang an, ,Montrak' in die Kinos zu bringen", sagt Schwenk und fügt hinzu: "Filme werden fürs Publikum gemacht, und so werden sich unsere Zuschauer auch im nächsten Jahr auf die bevorstehende Blu-Ray und DVD-Veröffentlichung freuen dürfen." Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.



Schwenk und sein Produzenten-Team konzentrieren sich erst einmal auf Kinos und Festivals. Auf insgesamt vier Filmfestivals war "Montrak" bereits zu sehen, am Sonntag (29. Oktober) folgt um 13 Uhr eine Sondervorführung auf den renommierten Internationalen Hofer Filmtagen. "Ich freue mich sehr, dass das Festival auch regionale Produktionen zeigt und so die Filmemacher aus der oberfränkischen Gegend unterstützt", sagt Schwenk, der zum Termin mit seiner Crew und Darsteller anwesend sein wird.



Am Donnerstag (26. Oktober) feiert Schwenks Film auf dem Festival "Fright Nights" Österreich-Premiere. Im November folgt auf dem Buffalo Dreams Fantastic Film Festival US-Premiere. Für seinen Film, in dem namhafte Darsteller mitwirken wie Sönke Möhring ("Inglourious Basterds") , Dustin Semmelrogge ("Ritas Welt"), Cosma Shiva Hagen ("7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug"), Nadine Petry ("Tape_13", "Ein Fall für Zwei"), Charles Rettinghaus ("Kartoffelsalat - Nicht fragen!"), Udo Schenk ("Stauffenberg"), Ralph Stieber ("Sick Pigs"), Tim Wilde ("Honig im Kopf") und Michaela Schaffrath ("Polizeiruf", "Tatort"), bekam er bereits Preise aus den USA. Auf den Los Angeles Independent Film Festival Awards gewann er im September den Preis als "Besten ausländischen Film" und "Beste Regie".



Mit dabei ist auch der gebürtige Kulmbacher Nikolai Will. Der 32-Jährige spielt die Rolle eines Cowboys.







Die Geschichte zu seinem Vampir-Actionfilm schrieb Schwenk selbst. Sie spielt in zwei Zeitebenen - Gegenwart und Mittelalter - und zeigt, wie sich Vampire die Jahre über in Deutschland ausbreiten. Klassiker wie "Terminator", "Near Dark" oder "Lost Boys" haben ihn bei der Umsetzung inspiriert. "Auf mich strahlen diese Filme auch heute noch eine unheimliche Atmosphäre aus, und auch ich habe versucht, ,Montrak' eine solche Atmosphäre zu verleihen."



Finanziert hat Schwenk seinen 122-minütigen Streifen durch sein Produzenten-Team, Sponsoren und zwei Crowdfunding-Kampagnen, bei denen insgesamt 15.000 Euro zusammengekommen waren.



Bisherige Kino-Tour-Termine in der Region

BAMBERG, Lichtspielkino, 31. Oktober, 22:50 Uhr, und 3. November, 22:50 Uhr (in Anwesenheit von Regisseur und Produzenten)

BAYREUTH, Cineplex, 31. Oktober, 22:30 Uhr (in Anwesenheit von Regisseur, Produzent und Darstellern)

HOLLFELD, Kintopp, 28. Oktober, 20 Uhr (mit anschließendem Filmgespräch Regisseur, Produzenten & Darsteller)