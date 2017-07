Untersteinacher weiß, warum Zellen Winterschlaf halten

Die rheumatoide Arthritis ist die häufigste Autoimmunerkrankung der Gelenke. Dabei kommt es zu einer chronischen Entzündungsreaktion, wobei körpereigene Abwehrzellen das Gelenk inklusive Knorpel und Knochen angreifen. Dieser Prozess hört spontan nicht auf. Jetzt konnte ein internationales Forscherteam der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) einen Zelltyp des Immunsystems identifizieren, der einen Stopp der Entzündungsreaktion bei Arthritis gezielt steuert. Die Leitung hat der aus Untersteinach stammenden Rheumatologe Andreas Ramming.



Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler der Rheumatologie und Immunologie des Uniklinikums Erlangen jetzt in der Fachzeitschrift "Nature Medicine" veröffentlicht.





Oft lebenslange Therapie



In Deutschland leiden circa 800 000 Menschen, vorwiegend Frauen, an rheumatoider Arthritis. Dabei schädigt eine anhaltende Entzündung die Gelenke und den Knochen. Patienten leiden an Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. "Besonders dramatisch für die Betroffenen ist die Tatsache, dass die Entzündungsreaktion ausgesprochen chronisch ist und daher meist eine lebenslange Therapie erforderlich macht", erläutert Professor Georg Schett.



Zu wenig bekannt war bisher, wie sich Entzündungen auflösen und warum dies bei Rheumatikern nicht funktioniert. Durch eine Kooperation mit Wissenschaftlern in London, Barcelona, Zürich, Indianapolis und Dublin gelang es den Erlanger Forschern jetzt, dieses Rätsel zu lösen. Eine bislang wenig erforschte Zellgruppe des Immunsystems, die angeborenen Lymphozyten, übernehmen die zentrale Rolle zur Auflösung von Entzündungen, erläutert der Erlanger Immunologe Simon Rauber, Erstautor der Studie.





Bessere Prognose möglich



"Bei Patienten mit rheumatoider Arthritis befinden sich diese angeborenen Lymphozyten in einer Art Winterschlaf. Die Entzündung bleibt daher bestehen", erläutert Studienleiter Andreas Ramming. Wecke man sie, kommt es zum Stopp der Entzündung und zur Beendigung der Schädigung am Gelenk.



Schon jetzt ermöglicht die Messung der Anzahl der angeborenen Lymphozyten im Blut eine Prognose des Behandlungsverlaufs. Sind nur wenige im Blut vorhanden, kommt es zum Krankheitsschub und das Gelenk nimmt weiteren Schaden. Steigt die Zahl jedoch an, ist dies mit einer Auflösung der Entzündung verbunden.





Gezieltere Therapie



Durch deren Messung im Blut kann früh eine individuelle, gezieltere Therapie begonnen und der Patient vor einem erneuten Krankheitsschub bewahrt werden. "Diese Erkenntnis ermöglicht es in Zukunft, mitmilfe der angeborenen Lymphozyten die Therapiequalität bei Rheumatoider Arthritis entscheidend zu verbessern", so Ramming.



"Der am Uni-Klinikum Erlangen und an der FAU angesiedelte Sonderforschungsbereich hat entscheidend zur Aufdeckung dieses zentralen immunologischen Mechanismus zur Auflösung von Entzündungen beigetragen", so Professor Schett.





Kurzinterview





Herr Ramming, wie sieht ihr beruflicher Werdegang aus?

Nach dem Abitur am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und dem Studium der Medizin an der Uni Erlangen sammelte ich zunächst nationale und internationale Erfahrungen als Arzt und Wissenschaftler am Uniklinikum der LMU in München, an der University of California in San Francisco und in der Rheumaklinik des Unispitals in Zürich, Schweiz.



Mit was beschäftigen Sie sich in Erlangen?

Seit meiner Rückkehr an die Uniklinik Erlangen beschäftige ich mich mit der Frage, warum Entzündungen bei Rheumatikern nicht aufhören, sondern ungebremst fortbestehen.



Wie fühlt man sich nach einem solchen Durchbruch?

Die Entdeckung dieses bisher unbekannten molekularen Mechanismus könnte ein völlig neuer Ansatz zur Entwicklung innovativer Behandlungsmethoden bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen sein.



Was steht jetzt als nächstes an?

Damit der Sprung aus der Forschung in die Routine gelingt, bedarf es noch weiterer Studien, die spezielle Zulassungskriterien erfüllen.



Welche Verbindungen haben Sie noch in die Heimat?

Ich pflege nach wie vor enge Kontakte nach Kulmbach.